En güncel ve en yeni yerel seçim sonuçları ahaber.com.tr'de! Türkiye seçimi bu sayfadan takip edecek! Hangi ilde hangi parti önde?

Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

SEÇİM SONUÇLARI AHABER VE AHABER.COM.TR'DEN TAKİP EDİLİYOR

Seçim yasağının kalkmasıyla birlikte yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ise ahaber.com.tr'nin birbirinden özel içerikleriyle birlikte oluşturulan seçim sayfasında yer alacak. Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz seçim sonuçlarını tek sayfada takip ederek karşılaştırma yapabilecek.

A Haber canlı yayınında ise grafiklerle il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanacak. Uzman yorumcu ve muhabir kadrosuyla canlı yayında tüm gelişmeler izleyicilere anlık olarak aktarılacak.