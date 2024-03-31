En güncel ve en yeni yerel seçim sonuçları ahaber.com.tr'de! Türkiye seçimi bu sayfadan takip edecek! Hangi ilde hangi parti önde?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti ve oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçildi. Vatandaşlar en sıcak ve en güncel seçim sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşacak. Yenilenen seçim sayfamızı ziyaret edecek takipçilerimiz basit anlatımıyla tek sayfada toplanan bilgileri gece boyu takip edecek. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kalkacağı ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
SEÇİM SONUÇLARI AHABER VE AHABER.COM.TR'DEN TAKİP EDİLİYOR
Seçim yasağının kalkmasıyla birlikte yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ise ahaber.com.tr'nin birbirinden özel içerikleriyle birlikte oluşturulan seçim sayfasında yer alacak. Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz seçim sonuçlarını tek sayfada takip ederek karşılaştırma yapabilecek.
A Haber canlı yayınında ise grafiklerle il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları yayın yasağının kalkmasıyla birlikte açıklanacak. Uzman yorumcu ve muhabir kadrosuyla canlı yayında tüm gelişmeler izleyicilere anlık olarak aktarılacak.
İMAMOĞLU: SÜRECİ DİKKATLE TAKİBE DAVET EDİYORUM
CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da oy verme işlemi sonrası paylaşım yaparak, "Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız." dedi.
SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır." dedi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Ahmet Yener, "44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yaralananlara acil şifalar diliyoruz, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.
ÖZEL: TÜM TERCİHLER BAŞIMIZIN TACI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde oy kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, "Tüm tercihler başımızın tacıdır." ifadesini kullandı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti.
"Tüm tercihler, başımızın tacıdır." ifadesini kullanan Özel, kullanılan tüm oylara sahip çıkan sandık görevlilerine, müşahitlere, gönüllülere kolaylık diledi.
BAŞKAN ERDOĞAN: SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona verdiğini belirterek, son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum."
KURUM: İSTANBULLULAR DEMOKRATİK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte yaptığı paylaşımda "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi." dedi.
İşte Murat Kurum'un o paylaşımı
Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI.
Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz.
TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
32 ilde 07.00, 49 ilde ise 08.00'de başlayan oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte oy sayımına geçildi. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
MURAT KURUM AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına giriş yaptı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda da oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla il binasının önünde hareketliliğin başlaması bekleniyor. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da seçim sonuçlarını takip etmek üzere il binasına geldi.
Olası açıklamalara karşı il binasının önüne sahne kuruldu. Yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu il binasında gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Dışarıya ve binanın içinde basın mensuplarının beklediği salona dev ekranlar ve sis sistemleri yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken içeri girişlerde üst araması yapılıyor.
YSK BAŞKANI YENER'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, doğudaki 32 ilde oy kullanma işleminin bitimiyle ilgili açıklama yaptı. Yener, "Saat 17:00 itibarıyla kalan illerimizdeki oy verme işlemi sonlanacaktır. Kurulumuz toplantıya geçip yayın saatlerini kaçta kaldıracağımıza yönelik karar vereceğiz. Sizlerden ricamız YSK'nın 21:00'a kadar olan yayın yasağına uymanız" dedi.
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