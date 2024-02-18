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Lütfü Savaş CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı! Bitmeyen Hatay kaosunda yeni perde! Aday değişecek mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Lütfü Savaş CHP’nin aday tanıtım toplantısına katılmadı! Bitmeyen Hatay kaosunda yeni perde! Aday değişecek mi?

CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme krizi Hatay'da zirve yaparken Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş katılım göstermedi. Kulislerdeki son bilgiye göre Savaş'ın Ankara'ya gittiği ancak toplantıya katılım göstermediği iddia ediliyor. Savaş'ın toplantıya katılmaması CHP'nin Hatay adayının değişeceğine yönelik bir sinyal olarak algılandı. İşte detaylar...

CHP'de yerel seçimlere çok az bir süre kalırken parti içinde büyük bir kaos ve iç hesaplaşma yaşanırken özellikle Hatay konusunda yaşanan kriz bir türlü son bulmadı.

Deprem bölgesi Hatay'da CHP'li başkan Lütfü Savaş'a büyük tepkiler gelmesine rağmen Özgür Özel yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi.

CHP TEPKİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onayladı.

HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ

Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

"KONUYU YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.

"LÜTFÜ SAVAŞ HATASIZ DEĞİLDİR"

Savaş'ın adaylığına ilişkin kriz düğümü bir türlü çözülmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.

"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"

Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik." dedi.

SAVAŞ DEĞİŞTİ Mİ?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Lütfü Savaş CHP'nin Ankara'da yapılan aday toplantısına katılmadı. Kulislerde Savaş'ın Ankara'ya geldiği ancak toplantıya katılım göstermediğini konuşuluyor. Diğer yandan bu durum sonrası CHP'nin Hatay adayının değiştiği de iddia ediliyor.

"ARAŞTIRMA SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat "Henüz bir karar almadık. Karar genel başkanda. Araştırma sonuçlarını bekliyor. Hatay adayları anons edilecek ama Hatay'ın belediye başkan adayı anons edilmeyecek" dedi.

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