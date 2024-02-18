Lütfü Savaş CHP’nin aday tanıtım toplantısına katılmadı! Bitmeyen Hatay kaosunda yeni perde! Aday değişecek mi?

"LÜTFÜ SAVAŞ HATASIZ DEĞİLDİR"

Savaş'ın adaylığına ilişkin kriz düğümü bir türlü çözülmezken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama daha geldi.

"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"

Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik." dedi.