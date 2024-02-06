Fondaş medyanın Halk TV canlı yayınında depremzedeler, Özgür Özel ile Lütfü Savaş'ı bombaladı! "Rezil hizmet"

"İNSAN HİÇBİR ŞEY YAPMAZSA BİLE EN AZINDAN ŞU YOLLARIMIZI YAPAR"

Bir depremzede Hatay'daki hizmetlerden dert yanarak yolların yapılması için Lütfi Savaş'a ateş püskürdü. Vatandaş canlı yayında, "Belediye Başkanımız Lütfi Savaş'tan hiç memnun değiliz. Yani insan hiçbir şey yapmazsa bile en azından şu yollarımızı yapar. İnanın ki çöplerden, pislikten ve çamurda yürüyemiyoruz.