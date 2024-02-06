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Fondaş medyanın Halk TV canlı yayınında depremzedeler, Özgür Özel ile Lütfü Savaş'ı bombaladı! "Rezil hizmet"

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Fondaş medyanın Halk TV canlı yayınında depremzedeler, Özgür Özel ile Lütfü Savaş’ı bombaladı! Rezil hizmet

Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Devletin yaraları sarma çabası topyekün sürüyor. Fondaş medya ve muhalefet ise bu zorlu mücadeleyi akamete uğratmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak CHP’nin propagandasını yapan Halk TV’nin canlı yayınında konuşan depremzedeler, Özgür Özel ile CHP'nin adayı ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı bombardımana tuttu. Bir depremzede Hatay’daki  hizmetlerden dert yanarak yolların yapılması için Lütfi Savaş’a ateş püskürdü. Depremzede vatandaş canlı yayında, “Belediye Başkanımız Lütfi Savaş’tan hiç memnun değiliz. Yani insan hiçbir şey yapmazsa bile en azından şu yollarımızı yapar. İnanın ki çöplerden, pislikten ve çamurda yürüyemiyoruz. Rezillik 1 yıl geçti. Hiçbir şey göremedik.” Bir depremzede ise Özgür Özel için “Eğer Hatay gerçekten şahsi meselesi ise o zaman burada yatıp kalkması gerekiyordu.” İfadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin üzerinden 1 yıl geçerken 53 bin 537 canımız hayatını kaybetti.

Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti.

Afetin yaşandığı 11 ile Bakanlar gönderildi, koordinasyon için bu illere geçici Valiler görevlendirildi. AFAD'ından Kızılay'ına, UMKE'sinden JAK'ına, her kurum canhıraş bir mücadele örneği sergiledi.

Muhalefet ve fondaş medya ise sahadaki çalışmaları karalamak için geleni yapıyor.

CHP'nin propagandasını yapan Halk TV'nin canlı yayınında konuşan depremzedeler Özgür Özel ile CHP'nin adayı ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bombardımana tuttu.

"İNSAN HİÇBİR ŞEY YAPMAZSA BİLE EN AZINDAN ŞU YOLLARIMIZI YAPAR"

Bir depremzede Hatay'daki hizmetlerden dert yanarak yolların yapılması için Lütfi Savaş'a ateş püskürdü. Vatandaş canlı yayında, "Belediye Başkanımız Lütfi Savaş'tan hiç memnun değiliz. Yani insan hiçbir şey yapmazsa bile en azından şu yollarımızı yapar. İnanın ki çöplerden, pislikten ve çamurda yürüyemiyoruz.

"REZİLLİK 1 YIL GEÇTİ HİÇBİR ŞEY GÖREMEDİK"

Tamam bir deprem oldu. Ama biz şu an gerçekten ölüyüz. Böyle olmaz. Tamam evler düzelebilir. Ama yaşamak istiyoruz. Biz yolda yürümek istiyoruz. Nefes almak istiyoruz. Hiçbir şey yok. Rezillik 1 yıl geçti. Hiçbir şey göremedik." İfadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YATIP KALKMASI GEREKİYORDU"

Bir depremzede ise Özgür Özel için "Özgür Özel de artık bağırmasın lütfen, biz bağıranları sevmiyoruz. Eğer Hatay gerçekten şahsi meselesi ise o zaman burada yatıp kalkması gerekiyordu." İfadelerini kullandı.

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