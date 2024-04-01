Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu: Bugünü bir milat olarak kabul ediyoruz! Yine milletimizin yanında olacağız
Murat Kurum, İstanbul'da AK Parti Genel Merkezi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Murat Kurum, İstanbul'da AK Parti Genel Merkezi'nden önemli açıklamalarda bulundu.
Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Seçimler hayırlı olsun diyorum. Tüm sandığa giden iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bize inanan bizimle yol yürüyen projelerimizi hayallerimizi paylaştığımız, dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.
Tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bir fiil 39 ilçede teşlikatlarımız, belediye başkan adaylarımızla, değerli basın mensuplarımızla birlikte vatandaşımıza gittik.
Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi paylaştık. Bizi her vatandaşımız samimi duygularla bağrına bastı. Tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sandıkta görev yapan teşkiatlarımıza, 90 gündür evinden işinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza benimle birlikte yol yürüyen her kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.
İstanbullu hemşehrilerimiz emin olsunlar ki biz yine sokakta olacağız. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz nerede görmek istiyorsa olacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çalışmaya devam edeceğiz.
22 yıldır olduğu gibi hem ülkemiz hem vatandaşımızla el ele verip çalışıp, çabalayıp ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayrette sürdüreceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımıza bize inandığı için çok teşekkür ediyorum. MHP lideri Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. BBP Cumhur İttifakı'mızın içinde bizimle beraber 90 günlük süreçte yol yürüdür. Cumhur İttifakımızın paydaşlarına teşekkür ediyorum.
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