Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu: Bugünü bir milat olarak kabul ediyoruz! Yine milletimizin yanında olacağız

Murat Kurum, İstanbul'da AK Parti Genel Merkezi'nden önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Seçimler hayırlı olsun diyorum. Tüm sandığa giden iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bize inanan bizimle yol yürüyen projelerimizi hayallerimizi paylaştığımız, dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bir fiil 39 ilçede teşlikatlarımız, belediye başkan adaylarımızla, değerli basın mensuplarımızla birlikte vatandaşımıza gittik.

Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi paylaştık. Bizi her vatandaşımız samimi duygularla bağrına bastı. Tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sandıkta görev yapan teşkiatlarımıza, 90 gündür evinden işinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza benimle birlikte yol yürüyen her kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

İstanbullu hemşehrilerimiz emin olsunlar ki biz yine sokakta olacağız. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz nerede görmek istiyorsa olacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.