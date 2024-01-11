CHP’nin Hatay adayı yeniden Lütfü Savaş! Skandalların başkanı için verilen karara tepki yağdı! Sosyal medyada isyan var...

SKANDALLARIN BAŞKANI

Yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Savaş'ın vukuatları bitmek bilmezken ahaber.com.tr olarak o gelişmeleri sizler için derledik.

"OY VERMİYORSUNUZ KONUŞUYORSUNUZ"

Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.

"MECBUR DEĞİLİM"

Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.

BİR SKANDALI DAHA PATLADI

Savaş, Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.

VATANDAŞ CAN BAŞKAN MAL DERDİNDE

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, CHP ve yandaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP yandaşı Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan'ın fitilini ateşlediği "Lütfü Savaş istifa et" çağrılarına bugün Cumhuriyet gazetesi de dahil oldu. Savaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini hedef alanlar için dava açacağını duyurdu. Savaş, geçtiğimiz günlerde de kendisini hedef alan CHP yandaşlarını "Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman" diyerek nitelemişti.