CHP'nin Hatay adayı yeniden Lütfü Savaş! Skandalların başkanı için verilen karara tepki yağdı! Sosyal medyada isyan var...
CHP'de yerel seçimler öncesi yaşanan adaylık krizi her geçen gün büyürken dün bazı illerin adayları açıklandı. Değişim diyerek yola çıkan ve "Hatay'da tarihi bir karar vereceğiz" diyen Özgür Özel, deprem dönemindeki skandallarıyla nam salan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Savaş'ın skandallar serisi sonrası yeniden aday gösterilmesi CHP'lilerin büyük tepkisini toplarken sosyal medyada CHP yönetimine tepki yağdı. ahaber.com.tr olarak bu tepkileri ve Savaş'ın skandallarını sizler için derledik. İşte detaylar...
CHP'de yaşanan aday belirleme krizi sürerken dün yapılan toplantı sonrası bazı illerdeki adaylar açıklandı. CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mevcut başkan Lütfü Savaş aday gösterildi.
SKANDALLARIN BAŞKANI YENİDEN ADAY
Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onayladı.
ÖZEL: HATAY'DA TARİHİ KARAR VERECEĞİZ
Savaş'ın aday aday gösterilmesi hakkında karar öncesi canlı yayında soruları yanıtlayan Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadeleriyle Savaş'ın aday gösterilmeyeceğini ima etmişti.
SKANDALLARIN BAŞKANI
Yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Savaş'ın vukuatları bitmek bilmezken ahaber.com.tr olarak o gelişmeleri sizler için derledik.
"OY VERMİYORSUNUZ KONUŞUYORSUNUZ"
Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.
"MECBUR DEĞİLİM"
Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.
BİR SKANDALI DAHA PATLADI
Savaş, Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.
VATANDAŞ CAN BAŞKAN MAL DERDİNDE
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.RÖNESANS REZİDANS'IN MİMARINI SAVUNDU: İDEALİST BİR İNSAN
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.İSTİFA ÇAĞRILARINA DAVA AÇTI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, CHP ve yandaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP yandaşı Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan'ın fitilini ateşlediği "Lütfü Savaş istifa et" çağrılarına bugün Cumhuriyet gazetesi de dahil oldu. Savaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini hedef alanlar için dava açacağını duyurdu. Savaş, geçtiğimiz günlerde de kendisini hedef alan CHP yandaşlarını "Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman" diyerek nitelemişti.
KENTSEL DÖNÜŞÜME "RANTSAL DÖNÜŞÜM" ENGELİ
Başkan Erdoğan'ın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hatay için hayati derecede önemli görülen kentsel dönüşüm projeleri, şehrin CHP'li Başkanı Lütfü Savaş ve birtakım sol örgütler tarafından mahkeme yoluyla engellendi. Halkın güvenliği ve şehrin depreme dayanıklı hale getirecek kentsel dönüşüm projesini "rantsal dönüşüm" ismiyle sıfatlandırıp engelleyen Savaş, şehri daha sağlam bir yapıya kavuşmasın diye işleri başka bir boyuta taşıdı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG
Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.
O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:
Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.
Tüm bu skandallara rağmen CHP yönetimi vatandaşın Lütfü Savaş'a olan tepkisini görmezden gelerek aday yapınca sosyal medya ayağa kalktı. Başta Özgür Özel olmak üzere yönetim hedef alınırken konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
ULAN SİZDE HİÇ Mİ UTANMA YOK?
Sosyal medya fenomenlerinden Jahrein "CHP, Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş'ı tekrar aday gösterdi. Ulan sizde hiç mi utanma yok? Hiç mi basiret yok? Bu ülkenin sorgulayan vatandaşından hiç mi korkmuyorsunuz?" ifadeleriyle Özel'e yüklendi.
YANDAŞLARI BİLE İSYAN ETTİ: SANDIĞA GİTMEM
CHP yandaşı Halk TV muhabiri Seyhan Avşar ise CHP yönetimine seslenirken Savaş'ın adaylığı geri çekilmezse sandığa gitmeyeceğini ifade etti. Avşar paylaşımında "Bir gazeteci olarak değil bu ülkenin bir yurttaşı olarak yazıyorum bunları. Hatay'da hiçbir yakınımı kaybetmedim. Ancak enkazdan çıkan her can ailemmiş gibi hissettim, gözyaşı döktüm. CHP Lütfü Savaş kararını geri çekmezse İstanbul'da sandığa gitmeyeceğim. Yok öyle sanık olması gereken kişiyi Hatay'a yeniden başkan yapmak" dedi.
İŞTE LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA YÖNELİK SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER
İŞTE LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞINA YÖNELİK SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi