Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan net mesaj: "31 Mart'ta gelin sağlam adamların yanında olun"

Kurum, Mardin'in tarihini, mahallelerini, semtlerini, sokaklarını gayet iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Çünkü ben de Mardin'in bir evladı, kardeşiyim. Ben ilkokul ikinci ve üçüncü sınıfı babamın mesleği gereği Mardin'de okudum. O yüzden benim gönül dünyamda Mardin'in yeri çok başkadır. Ben ne zaman Mardin'e gitsem, memleketime gitmiş gibi olurum. Mardin benim için bir mektep oldu. Mardin, sahip olduğu medeniyet birikimleri dolayısıyla bana hep eğitim ve iş hayatımda büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü Mardin tıpkı İstanbul gibi insanın iç dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını, hayal dünyasını geliştiren bir şehir. Biz de o günlerden, çocukluğumuzdan beri bu şehrin nasıl daha iyi olabileceğine, nasıl daha iyi yaşanılır hale gelebileceğine dair hayaller kuruyoruz. Bana kalırsa her insan yaşadığı şehrin ruhunu, kimliğini anlamaya çalışmalı, onunla güçlü bir aidiyet duygusu kurmalıdır."