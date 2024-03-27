Kılıçdaroğlu destekçileri sahaya indi! İstanbul sokakları ‘Hançercilere oy yok’ afişleri ile donatıldı
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP'de kavga, kaos hız kesmeden devam ediyor. Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a işaret etti. Kemalciler sahaya inerek Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı. Afişlerde ”Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" yazdığı görüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Sultangazi ilçesinde bir grup "İhanet işte o gün başladı" yazılı pankartlarla CHP'li İmamoğlu'nu protesto etmişti.
CHP'de 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kazanlar kaynıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
CHP İKİYE BÖLÜNDÜ
Vaat edilen 'değişim' vaatleri havada kaldı. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken CHP, ise Ekremciler ve Kemalciler olarak 2'ye bölündü.
YÖNÜNÜ 1 NİSAN'A ÇEVİRDİ
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a işaret etti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ
Kılıçdaroğlu, daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek dönüş için kapıları araladı. Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.
İMAMOĞLU'NUN TELEFONLARI AÇILMADI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ancak Kılıçdaroğlu kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bırakarak etpkisini ortay koydu.
KEMALCİLER SAHADA
Tüm bu yaşananlar sonrası Kemalciler, Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı.
'HANÇERLEYENLERE OY YOK' PANKARTI
Kılıçdaroğlu destekçileri, İstanbul'un birçok ilçesinde Kemalciler tarafından binlerce afişin şehrin dört bir yanına astı.
"SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY YOK"
Afişte "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" ifadeleri yer aldı
CEMEVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO ETMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde de Sultangazi ilçesinde bir grup CHP'li İmamoğlu'nu protesto etmişti.
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