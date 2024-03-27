Kılıçdaroğlu destekçileri sahaya indi! İstanbul sokakları ‘Hançercilere oy yok’ afişleri ile donatıldı

KILIÇDAROĞLU'NDAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Kılıçdaroğlu, daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek dönüş için kapıları araladı. Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.