CHP’deki paradan kulelerin merkezinde İmamoğlu var! Bu yumağın ucu çekildiğinde de İmamoğlu çıkarsa...

SAATLERCE PARA TAŞINDI



CHP'ye il binasını satan Ali Rıza Braka, "Sürekli olarak birileri çantalarla para getiriyorlardı" diyor.

Çantalar halinde paraların taşındığı ofisin sahibi Av. Gökhan Taşkapan ise ifadesinde içerideki manzarayı şöyle anlatıyor: "Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. Ayrıca kapalı 2 çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu. O sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi. 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi".

GÜL İNŞAAT'TAN İSTENEN PARA

Büyükçekmece'deki yolsuzluk operasyonu nedeniyle tutuklananlardan birisi de Gül İnşaat'ın sahiplerinden Ali Gül'dü. Gül ailesi bina satın alınması işinde de karşımıza çıkıyor.

Av. Gökhan Taşkapan, "CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Bu nedenle birçok kez Gül'ün de bulunduğu toplantılar gerçekleştirdik. Gül bana kendisinin Büyükçekmece'de ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödenmiştir" diyor.

PARA KULELERİ

Para kulelerinin buzdağının görünen yüzü olduğunu savunuyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu, İBB başkanı olalı 5 ay olmuş. Etrafında kurduğu ilişkiler ağı sayesinde paradan kuleler yapmış. Peki 5 yıl içinde kaç kule diktiler? Eğer CHP il binasının satın alınasıyla ilgili soruşturma ciddiyetle sürdürülürse karşımıza Amerika'daki İkiz Kuleler'e benzer bir tablo çıkar.