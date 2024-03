Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İmamoğlu’na salvo: İstanbul’un kaynaklarını balya balya kendi ikballeri için dağıttılar

''HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ O KUTLU GÜNE SAYILI GÜNLER KALDI''

Her zaman Roman vatandaşların yanında ve gönlünde olduklarını vurgulayan Murat Kurum, ''İşte bugün yüreğinizdeki, gönlünüzdeki o buruk gülümsemenin farkındayız. Dertlerinizin, sorunlarınızın farkındayız. Bugün İstanbul'da sizlere kırgın baharlar yaşatıldığını biliyorum.'' dedi.

Kurum, İstanbulluların bu şehirde yaşadığı eziyetten muzdarip olduğunu söyledi. Romanların 'Yol, hedefin bir parçasıdır' sözünü anımsatan Kurum, hedeflerine ve hayallerine giden yolda olduklarını belirtti.





Kurum, ''Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz o kutlu güne sayılı günler kaldı. Biz biliyoruz ki, ancak samimi hayaller muradına kavuşur.

Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul.'' diyerek İstanbul'a dair hayallerini sıraladı.





Milletin her anında hep yanında olacaklarının altını çizen Murat Kurum, ''Size söz veriyoruz. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür.'' dedi.





''İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI BALYA BALYA KENDİ İKBALLERİ İÇİN DAĞITTILAR''

İstanbul'un iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğuna dikkat çeken Kurum, ''Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkûm edildi. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar.

Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar! Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi. İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımız arasında bile ev hanımları ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, HIZRAY'ı unuttular. Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar.'' sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştirdi.



''SANDIK MİLLETİN MAHKEMESİDİR''

İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceklerini söyleyen Murat Kurum, ''Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. Tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız?'' dedi.



Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da tek bir eser üretmediğini dile getiren Kurum, ''Bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Sen, İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen, İBB bütçesi ile seçim kampanyası yaparken biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında afetzedelerimizin elinden tutuyorduk. Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz deprem bölgesinde 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk.'' şeklinde konuştu.

''Şehrine oy ver ki, İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun''



İstanbullulara seslenen ve 31 Mart'ta gerçek belediyecilikten yana olunmasını isteyen Murat Kurum, ''31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her oy bir tohumdur. Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki, İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun. Sen yaparsın, sen cesursun. Çünkü sen İstanbul'sun. Çünkü sen İstanbullusun. Ve şimdi Roman kardeşlerime soruyorum; 31 Mart'ta İstanbul'un fetret dönemini hep birlikte bitirecek miyiz? 31 Mart'ta Yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'un muradı diyecek miyiz? 31 Mart'ta sağlam adam Murat Kurum diyecek miyiz? Bizde sizler için 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı romanını, İstanbul'da Roman kardeşlerimizle birlikte yazacağız. Yüzünüz her zaman gülsün.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.





''İSTANBUL'U MURADINA ERDİRECEK MİYİZ?''

İftar programında konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise ''İstanbul'a ait bütün hizmetleri öyle birine teslim edelim ki zor günde, dar günde, kolay günde, sevinç gününde sizin yanınızda olsun. Her anınızda hep sizinle beraber olsun. İstanbul'u İstanbul yapan 16 milyonla kalpten kalbe, gönülden gönüle konuşsun. Çözüm bulduğu zaman, işini yaptığı zaman da 'ben' diyen değil 'beraber yaptık, biz yaptık' diyen bir şehremini olsun. Biz böyle birini bulduk. Haberin olsun İstanbul. O kardeşimiz Allah'ın izniyle İstanbul'u muradına erdirecektir. Beklenen murat gelmiştir. Az kalmıştır ve oy veren, oy vermeyen ayrımı yapmadan, genç yaşlı ayrımı yapmadan, şehir ayrımı yapmadan gayret gösteren bir kardeşimiz. Hazırsanız soruyorum. 31 Mart akşamı sandıklar açıldığı zaman İstanbul'u muradına erdirecek miyiz? İstanbul'a, şehirler sultanına şehir emini olarak Murat Kurum kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya var mıyız?'' dedi.



Konuşma için kürsüye çıkan Murat Kurum'a, seçim kampanyası için kendisine özel şarkı besteleyen Orhan Gencebay eşlik etti. Şarkıya tempo tutan Gencabay ve Kurum' a tüm salon alkışlarla eşlik etti.

İftar programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda roman vatandaş katıldı.

