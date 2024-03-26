Başkan Erdoğan'dan CHP’liler tarafından saldırıya uğrayan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu: "Ben doktorumu sana göndereyim"
İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Konu ile ilgili 6 kişi yakalandı. Başkan Erdoğan, AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin’e, “Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun” ifadelerini kullandı.
CHP'li bir grup geçtiğimiz gün (23.03.2024) Maltepe'de seçim çalışması yapan Ramazan amcaya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulunmuştu.
YERE YATIRIP TEKMELEDİLER
Ramazan Amca, 8-10 kişilik CHP'li grubun kendisini "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek hedef aldığını ve yere yatırıp tekmelediğini kaydetmişti.
Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla aradı.
Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin'e, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Ramazan Şahin de, Erdoğan'a aradığı için teşekkür etti ve "Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınamıştı.
Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.
Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!