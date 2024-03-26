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Başkan Erdoğan'dan CHP’liler tarafından saldırıya uğrayan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu: "Ben doktorumu sana göndereyim"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan CHP’liler tarafından saldırıya uğrayan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu: Ben doktorumu sana göndereyim

İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Konu ile ilgili 6 kişi yakalandı. Başkan Erdoğan, AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin’e, “Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey  var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun” ifadelerini kullandı.

CHP'li bir grup geçtiğimiz gün (23.03.2024) Maltepe'de seçim çalışması yapan Ramazan amcaya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulunmuştu.

YERE YATIRIP TEKMELEDİLER
Ramazan Amca, 8-10 kişilik CHP'li grubun kendisini "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek hedef aldığını ve yere yatırıp tekmelediğini kaydetmişti.

Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin'e, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ramazan Şahin de, Erdoğan'a aradığı için teşekkür etti ve "Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınamıştı.



Saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.

Seçimlerin, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleri olduğunu vurgulayan Tunç, "Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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