Başkan Erdoğan'dan CHP’liler tarafından saldırıya uğrayan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu: "Ben doktorumu sana göndereyim"

YERE YATIRIP TEKMELEDİLER

Ramazan Amca, 8-10 kişilik CHP'li grubun kendisini "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek hedef aldığını ve yere yatırıp tekmelediğini kaydetmişti.

Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıttığı gerekesiyle fiziki saldırıya uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla aradı.

Başkan Erdoğan, Ramazan Şahin'e, "Rabbim şifalar versin. Bize düşen şu anda bir şey var mı? Sancılar devam diyor mu? Ben doktorumu sana göndereyim de seni bir şöyle gözden geçirsin. Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.