CHP’den Maltepe’deki AK Partili Ramazan amcaya alçak saldırı! İfadesi ortaya çıktı: Whatsapp grubundan aracın plakasını paylaşıp takibe aldık

"ŞÜPHELİLER BİZİM CHP PANKART EKİBİDİR"

Tutuklanan şüpheli Kanber S. hakimlikteki ifadesinde, "Dosyadaki diğer şüpheliler bizim CHP pankart ekibidir. Bizim whatsapp grubumuza bir mesaj geldi. Belediye başkan adayı hakkında asılsız ve imzasız broşürler dağıtıldığı haberini verdiler. Biz de whatsapp grubundan yazışmalar yaptık ve sokaklara dağılıp yerdeki broşürlerin toplamaya başladık. Yine whatsapp grubundan plaka paylaşıldı, araç tespit edildi, aradan bir yarım saat gibi bir zaman geçti. Aracın Mesut Caddesi Okul durağında olduğunu whatsapp grubunda Caner D. isimli kişi yazdı. Aracı uzaktan izlenilmesi ve söylenen broşürlerin dağıtıldığında video çekilmesini söyledim" ifadelerini kullandı.

"YERE DÜŞÜNCE KAFASINI VURDU"

Kanber S. ifadesinin devamında, "Benim bulunduğum yerden olay yerine 2 buçuk dakika içinde intikal ettim. Müştekiyi mahalleden tanırım. Elindeki broşürlerin yasaklı broşür olduğunu, dağıtılmaması gerektiğini kendisine söyledim ve elinden almaya çalıştım. Broşürlerin bir kısmını yan taraftaki apartmanın bulunduğu yere doğru atmıştı. Elinde kalanları almaya çalıştım. Bir kısmı elinde kaldı bir kısmı ise onunla beraber arkaya düştü. O sırada bizim arkadaşlar geldi. Müşteki yere düşünce kafasını vurdu. Yattığı yerden kaldırdık, su verdik, 2 dakika içinde müşteki kendine geldi, ondan sonra arabasına bindi gitti. Biz kesinlikle müşteki ya da başka kimseyi darbetmedik. Olaya tek müdahale eden bendim. Müştekinin neden bu şekilde ifade verdiğini bilmiyorum ancak siyasi anlaşmazlık nedeniyle olabilir. Mahalleden ayrıca ya da kişisel bir husumetimiz yoktur. Müştekinin aracının anahtarını alma gibi bir durum kesinlikle yoktur, aracı park halindeydi. Müşteki kesinlikle beni bırakın, ben gitmek istiyorum gibi bir şey söylemedi. Bize de gidin demedi. Yaralanması yere düştüğü için olmuş olabilir. Müştekinin kafasında kan görmedim, ben suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

"KAYBEDECEĞİNİ ANLAYANLAR ŞİDDETE BAŞVURUYOR"

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, "Kaybedeceğini anlayanlar şiddete başvuruyor. 72 yaşındaki Ramazan abimize, kadınlara saldıranlara sesleniyoruz. Demokrasi bu değil, siyaset bu değil, insanlık bu değil. Maltepeliler 31 Mart'ta size cevabı verecek. Kaybedeceksiniz!" ifadelerini kullandı.