CHP'nin kirli ortağı DEM'den bir skandal daha! Bebek katili terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını sokaklara taşıdılar | Tepkiler çığ gibi: "Ne bölücülere ne de adayları İmamoğlu'na oy yok"
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP - DEM arasındaki kirli ittifakta saflar sıkılışıyor. Türkiye, İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlığa bizzat şahit oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM arasındaki kirli ittifaka PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu bizzat destek vererek yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Tüm yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin kirli ortağı DEM yine bir skandala imza attı. DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek katili terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu ve "tecrit insanlık suçudur" yazılı stickerları sokak sokak direklere yapıştırılan görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Alçak görüntüye kısa sürede tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Ne bölücülere ne de adayları İmamoğlu'na oy yok" sözleri ile tepki gösterdi.
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında kirli ortaklık kuran terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye tescilli destek verdi.
Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.
CHP/DEM arasındaki kirli ittifaka PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu bizzat destek vererek yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.
CHP'NİN KİRLİ ORTAĞI DEM'DEN BİR SAKANDAL DAHA
Tüm yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin kirli ortağı DEM yine bir skandala imza attı.
BEBEK KATİLİ TERÖRİST ABDULLAH ÖCALAN'IN FOTOĞRAFINI SOKAK SOKAK DİREKLERE YAPIŞTIRDILAR
DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek katili terörist Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu ve "tecrit insanlık suçudur" yazılı stickerları sokak sokak direklere yapıştırarak sosyal medya hesabında paylaştılar.
TEPKİLER YAĞDI
Alçak görüntüye kısa sürede tepki yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Videoda sarı torba görüyorum, normal mi?" diyerek tepki gösterdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Ne bölücülere nede adayları İmamoğlu'na oy yok" sözleri ile tepki gösterdi.
30 MECLİS ÜYESİ ADAYINI CHP LİSTESİNE YAZDIRDI
Bilindiği üzere DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 30 meclis üyesi adayını CHP listesine yazdırdı.
ÇOK SAYIDA İLÇEDE ANLAŞTILAR
DEM Parti'nin oy tehditleri ile paniğe kapılan ve "Görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürüteceğiz" diyen Özgür Özel, Kandil'den gelen talimat ile ittifak görüşmelerini hızlandırdı. CHP ve DEM arasında İstanbul, Adana ve Mersin'de başta olmak üzere pek çok ilçede anlaşma sağlandı.
ÜSKÜDAR VE KARTAL'DA DA ANLAŞTILAR
Her ne kadar karşılıklı göstermelik atışmalar yaşansa da İstanbul Esenyurt'ta belediye başkan adayı geri çeken CHP, DEM Parti'nin adayını destekleme kararı aldı. Son olarak CHP'nin, PKK terör örgütünün siyasi kanadı olduğu ifade edilen DEM Parti ile Üsküdar ve Kartal'da ittifak yaptığı ortaya çıktı. DEM Parti'nin belediye başkan adayı çıkarmadığı Üsküdar'da 2, Kartal'da 2 DEM Partilinin CHP listelerinden seçimlere gireceği anlaşıldı.
DEM PARTİLİLER CHP LİSTESİNDE 3. VE 13. SIRADA YER ALIYOR
DEM Parti Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi adayı Bülent Kaygun, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sıradan listeye girdi. Bülent Kaygun, "Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz" şeklinde paylaşımda bulunduğu öğrenildi. DEM Partili Hüseyin Kazan ise, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sırada yer alıyor.
KARTAL'DA DA 2 DEM PARTİLİ CHP LİSTESİNDE
DEM Partili Sinan Kılıç, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 3. sırada yer aldı. CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat'ın listede yer alan CHP Meclis üyesi Orhan Budak'ı istifa ettirdiği yerine ise DEM Partili Sinan Kılıç'ın getirildiği iddia edildi. DEM Partili Cemalettin Yüksel de, CHP Kartal Belediye Meclis üyeliği aday listesinde 13. sıradan girdi.
5 İLÇEDE 19 MECLİS ÜYESİYLE CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK
ESENYURT 10 MECLİS ÜYESİ: DEM Parti Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Süleyman Avşar CHP'ye destek için adaylıktan çekilmişti. Avşar, 20 Şubat'ta Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na verdiği DEM Parti Esenyurt İlçe Başkan adaylığı ve 45 kişilik meclis üyesi adaylığını 22 Şubat'ta geri çekti. Avşar CHP'ye destek vermek için adaylıktan çekilirken DEM Parti'li 10 meclis üyesinin CHP Esenyurt Meclis üyeliği listesine alındığı bildirildi.
CHP listesinden meclis üyeliği listesine giren DEM Partililer: Osman Yalçın, Yıldız Serinyel, Orhan Yeler, Memet Tel, Elvan Uçar Kondu, Menduh Kaplan, Murat Turğut, Güven Yılmaz ve Kenan Özyolcu
CHP Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'in seçilmesi halinde, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM'e geçmesi için anlaşıldığı öğrenildi.
EYÜPSULTAN 2 ÜYE: DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, CHP'nin Eyüp Belediye Meclis adayları arasında 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Hüseyin Cebe de, 9. sıradan aday gösterildi.
TUZLA 2 ÜYE: 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçiminde DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak sahada çalışan Hasan Özdemir, CHP Tuzla Belediye Meclis 3. sırada yer aldı. DEM Parti'li Musa Avyüzen 15'inci, DEM Parti'li Dilek Ateş de 16'ıncı sıradan CHP Tuzla Belediye Meclis adayı oldu.
KİRLİ İTTİFAK MESAJI TERÖRİST MUSTAFA KARASU'DAN!
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.
KARASU'DAN KENT UZLAŞISINA METHİYELER
Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine methiyeler dizen ve yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunun altını çizen Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" ifadelerine yer vermişti.
KÜRDİSTAN NARALARI ATAN ÖZER'İN KABARIK SİCİLİNDE YOK YOK
CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.
Hatırlanacağı üzere Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi.
TOROSLAR ADAYI SKANDAL PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti.
"AFFEDERSİNİZ TÜRK DİYEN BİLE OLDU"
Kendisine Türk denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandığı gözlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!