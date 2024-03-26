CHP'li Karalar'ın ülkücüleri hedef alan "Taş Medrese'de yetişenler kardeşimiz olamaz" sözlerine Turgut Altınok'tan ders niteliğinde ayar: Koltuk uğruna sağır almak Taş Medreselilerin tıyneti uymaz!

ÜLKÜCÜ BELEDİYE BAŞKANI'NA AYRIMCILIK!

Cumhur İttifakı adayı ve Adana Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz'a yönelik skandal ırkçı ifadeler kullanan CHP'li Zeydan Karalar, "Arap olmasına rağmen bizim akrabamız ve yakınımız olamaz. Çünkü o taş medresede yetişti" ifadelerini kullandı.

Arap kökenli milliyetçi bir kimliğe sahip olan Topuz'a yönelik Karalar tarafından kullanılan insanlık dışı ırkçı ifadeler sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.