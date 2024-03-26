CHP'li Karalar'ın ülkücüleri hedef alan "Taş Medrese'de yetişenler kardeşimiz olamaz" sözlerine Turgut Altınok'tan ders niteliğinde ayar: Koltuk uğruna sağır almak Taş Medreselilerin tıyneti uymaz!
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin kirli siyasetinin üstü yeni skandallarla dolmaya devam ediyor. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz!" sözlerine Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan fotoğraflı gönderme geldi. Altınok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taş Medreseli Kardeşlerim; Sizlerle Kenan Evren zindanlarında aynı ekmeği bölüştük, aynı tastan su içtik. Karanlık gecelerde birbirimize tutunduk, birbirimize sahip çıktık, birbirimizi ayakta tuttuk.” ifadelerini kullandı.
Bunlardan bir yenisi CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptığı ırkçı konuşma sırasında gerçekleşti.
CHP'Lİ KARALAR, MEDRESELERDE OKUYANLARI DÜŞMAN İLAN ETTİ
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir avuç kişiye yaptığı konuşmada, medreselerde yüksek ve liyakatli İslami eğitim alanlara karşı "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz." sözlerini sarf etti.
Kendisini dinleyen birkaç kişi alkış çalarken, Karalar daha sonra kendisini kayda alan ekibe "Burayı kesin arkadaşlar, yayınlamayın." ifadelerini kullandı.
ÜLKÜCÜ BELEDİYE BAŞKANI'NA AYRIMCILIK!
Cumhur İttifakı adayı ve Adana Karataş Belediye Başkan adayı Necip Topuz'a yönelik skandal ırkçı ifadeler kullanan CHP'li Zeydan Karalar, "Arap olmasına rağmen bizim akrabamız ve yakınımız olamaz. Çünkü o taş medresede yetişti" ifadelerini kullandı.
Arap kökenli milliyetçi bir kimliğe sahip olan Topuz'a yönelik Karalar tarafından kullanılan insanlık dışı ırkçı ifadeler sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
ALTINOK'TAN CHP'Lİ KARALAR'A FOTOĞRAFLI GÖNDERME
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, yaşanan skandalın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'li Zerdan Karalar'a ders niteliğinde ayar verdi.
Altınok, yaptığı fotoğraflı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Taş Medreseli Kardeşlerim;
Sizlerle Kenan Evren zindanlarında aynı ekmeği bölüştük, aynı tastan su içtik. Karanlık gecelerde birbirimize tutunduk, birbirimize sahip çıktık, birbirimizi ayakta tuttuk.
Elbette bizim aramızdaki bağ bir kardeşlik bağıdır. Bu bağ pamuk ipliğine bağlı değildir. Bu bağı ne bir makam ne de bir siyasi süreç bozabilir. Siyaseten bazen ayrı düşebiliriz fakat ruhumuz birdir, mayamız birdir, özümüz birdir. Bunu da sadece biz anlarız.
"İNCE İP ÜSTÜNDE OYNAYAN SİRK CANBAZI GİBİ KIVIRMAZ"
Asil ve tarihi seciyesini kaybetmemiş gerçek Taş Medreseliler, başkalarının kardeşliği bir şefaat gibi sunmasına asla tahammül edemez. Siyasi menfaatini bahane ederek buna karşı susmaz. Üç maymunu oynamaz, ince ip üstünde oynayan sirk canbazı gibi kıvırmaz.
Ülkücüleri hor görenlerle aynı çatı altında siyaset yapıp makam mansıp bulmak ya da koltuk uğruna buna sağır olmak biz gerçek Taş Medreselilerin tıynetine uymaz.
Sırf koltuğunu korumak için Taş Medreselilere, yani biz ülkücülere, Türk milliyetçilerine edilen hakaretlere susanları ve böyle durumlarda gizlenip ölü taklidi yapanları bir kenara yazın. Yazın ve hesabını ilk fırsatta sorun.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE "ASLA DEM PANKARTLARINI İNDİRMEM" DEMİŞTİ
Karalar, geçtiğimiz günlerde de Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği bir beldede DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, "Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor" demesine Karalar "Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem" cevabını vermişti.
TÜRK BAYRAĞINI YERE FIRLATMIŞTI
Öte yandan terör örgütüsü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'den özür dileyen CHP'li Zeydan Karalar Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü kutlamalarında görevlilerin kendisine verdiği Türk bayrağını yere fırlatmıştı.
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