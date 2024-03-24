CHP’li gruptan alçak saldırı! Ramazan amcayı yere yatırıp tekmelediler | AK Parti’den sert tepki

"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Seçim çalışması esnasında broşür dağıtırken kalabalık bir grup tarafından darp edilen Ramazan Amcamızı hastanede ziyaret ettik. Maltepe Gülensu Mahalle Başkanlığımızı yapmış, 72 yaşında bir teşkilat emektarımız. Ellerinde olsa kendilerinden başka kimseye nefes aldırmayacak, yaşam hakkı tanımayacak bu anlayışın provokasyonlarına gelmeyeceğiz. Biz tüm teşkilatlarımızla, huzurlu bir Türkiye için mücadele edeceğiz." dedi.