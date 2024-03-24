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CHP'li gruptan alçak saldırı! Ramazan amcayı yere yatırıp tekmelediler | AK Parti'den sert tepki

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Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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CHP’li gruptan alçak saldırı! Ramazan amcayı yere yatırıp tekmelediler | AK Parti’den sert tepki

Türkiye yerel seçimlere gider ayak CHP'nin kirli siyasetinin yanı sıra, alçak saldırılar da beraberinde geliyor. İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı. Ramazan Amca, 8-10 kişilik CHP'li grubun kendisini "Neden broşür dağıtıyorsun?" diyerek hedef aldığını ve yere yatırıp tekmelediğini kaydetti. Yaşanan alçak saldırıya AK Parti'den sert tepki geldi. Maltepe İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaybedeceğini anlayanlar şiddete başvuruyor. 72 yaşındaki Ramazan abimize, kadınlara saldıranlara sesleniyoruz. Demokrasi bu değil, siyaset bu değil, insanlık bu değil. Maltepeliler 31 Mart'ta size cevabı verecek. Kaybedeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine giderayak CHP kirli siyasetinin üstünü alçak saldırılarla destekliyor.

CHP'li bir grup Maltepe'de seçim çalışması yapan Ramazan Amca'ya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulundu.

"PROVOKASYONLARA GELMEYECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Seçim çalışması esnasında broşür dağıtırken kalabalık bir grup tarafından darp edilen Ramazan Amcamızı hastanede ziyaret ettik. Maltepe Gülensu Mahalle Başkanlığımızı yapmış, 72 yaşında bir teşkilat emektarımız. Ellerinde olsa kendilerinden başka kimseye nefes aldırmayacak, yaşam hakkı tanımayacak bu anlayışın provokasyonlarına gelmeyeceğiz. Biz tüm teşkilatlarımızla, huzurlu bir Türkiye için mücadele edeceğiz." dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAKLARINDAN ŞÜPHEM YOK"

AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haddi aştılar. Biz fairplay diyelim, birlik diyelim, kardeşlik içinde saygı çerçevesinde siyasetimizi yapalım diyelim. Onlar cana kast etmeye çalışsınlar. Teşkilatıma yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. En kısa zamanda faillerin bulunup en ağır cezayı alacaklarından şüphem yok." sözlerine yer verdi.

"KAYBEDECEĞİNİ ANLAYANLAR ŞİDDETE BAŞVURUYOR"

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, "Kaybedeceğini anlayanlar şiddete başvuruyor. 72 yaşındaki Ramazan abimize, kadınlara saldıranlara sesleniyoruz. Demokrasi bu değil, siyaset bu değil, insanlık bu değil. Maltepeliler 31 Mart'ta size cevabı verecek. Kaybedeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

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