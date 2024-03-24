CHP'den Maltepe'de alçak saldırı! Ramazan amcayı tekmeleyen 6 kişi yakalandı
İstanbul Maltepe’de CHP’liler 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Konu ile ilgili 6 kişi yakalandı. Suç kayıtları ortaya çıktı.
CHP'li bir grup dün Maltepe'de seçim çalışması yapan Ramazan Amca'ya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulundu.
"KAYBEDECEĞİNİ ANLAYANLAR ŞİDDETE BAŞVURUYOR"
AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, "Kaybedeceğini anlayanlar şiddete başvuruyor. 72 yaşındaki Ramazan abimize, kadınlara saldıranlara sesleniyoruz. Demokrasi bu değil, siyaset bu değil, insanlık bu değil. Maltepeliler 31 Mart'ta size cevabı verecek. Kaybedeceksiniz!" ifadelerini kullandı.
6 KİŞİ YAKALANDI
23.03.2024 tarihi saat 17.30 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan çalışma sonucunda;
AK Parti Gülsuyu Mahalle teşkilatı üyesi R.Ş., T.S., E.T. isimli şahıslara, Emek Caddesi üzerinde seçim çalışması yaptıkları sırada tanımadıkları şahıslar tarafından önce sözlü tacizde bulunulmuştur. Sözlü tacizin ardından olay yerinden ayrılan şahısların, kısa süre sonra tekrar olay yerine gelerek R.Ş. isimli şahsı darp ettikleri anlaşılmıştır.
Olayın ardından yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S., B.U. İsimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ., C.D. isimli şahıslar yakalanmıştır.
Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan inceleme sonucunda ise;
▪️ Y.S. - 1977 Doğumlu
Kasten yaralama suçundan 2 adet suç kaydı mevcut.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ K.S. - 1975 doğumlu
Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit/hakaret suçlarından 3 adet suç kaydı mevcut.
▪️ B.U. - 2000 doğumlu
Fikri Sınai suçundan 1 adet suç kaydı mevcut.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ E.D. - 1982 doğumlu
Suç kaydı bulunmamaktadır
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ Ö.İ. - 1976 doğumlu
Suç kaydı bulunmamaktadır.
(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)
▪️ C.D. - 1999 doğumlu
Suç kaydı bulunmamaktadır.
Gözaltında bulunan 6 şahısla ilgili idari ve adli süreç devam etmektedir.
BASKICI ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ!
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Avukat Aydoğan Ahıakın, "72 yaşındaki Ramazan ağabeyimize ve hanımefendilere yapılan bu alçak saldırı tahammülsüz ve baskıcı zihniyetin tezahür halidir! Ramazan ağabeyimize, hanımefendilere ve Maltepe AK Parti Teşkilatımıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
MURAT KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak!" ifadelerini kullandı.
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