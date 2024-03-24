CHP’den Maltepe’de alçak saldırı! Ramazan amcayı tekmeleyen 6 kişi yakalandı

Olayın ardından yapılan çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S., B.U. İsimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ., C.D. isimli şahıslar yakalanmıştır.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yapılan inceleme sonucunda ise;

▪️ Y.S. - 1977 Doğumlu

Kasten yaralama suçundan 2 adet suç kaydı mevcut.

(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ K.S. - 1975 doğumlu

Kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit/hakaret suçlarından 3 adet suç kaydı mevcut.

▪️ B.U. - 2000 doğumlu

Fikri Sınai suçundan 1 adet suç kaydı mevcut.

(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ E.D. - 1982 doğumlu

Suç kaydı bulunmamaktadır

(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ Ö.İ. - 1976 doğumlu

Suç kaydı bulunmamaktadır.

(CHP İstanbul Maltepe Teşkilatına kayıtlı aktif üye)

▪️ C.D. - 1999 doğumlu

Suç kaydı bulunmamaktadır.

Gözaltında bulunan 6 şahısla ilgili idari ve adli süreç devam etmektedir.

BASKICI ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ!

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Avukat Aydoğan Ahıakın, "72 yaşındaki Ramazan ağabeyimize ve hanımefendilere yapılan bu alçak saldırı tahammülsüz ve baskıcı zihniyetin tezahür halidir! Ramazan ağabeyimize, hanımefendilere ve Maltepe AK Parti Teşkilatımıza çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak!" ifadelerini kullandı.