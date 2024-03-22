CHP’nin kara para skandalında büyük gün! Canan Kaftancıoğlu bombayı patlatacak | İmamoğlu tedirgin...





"EKREM'İ SESSİZ KALIP TERLETİYOR"

"Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, itirafları çok önemli. Onun ifadeleri ve itiraflarıyla konu aydınlanır" diyen Çiçek, "Burada para puldan söz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu, çekinebilir. Bu nedenle de susuyor olabilir ya da İmamoğlu'nun daha çok yıpranması için ses etmiyor olabilir. Nihayetinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Belki Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na 'Sen misin Kılıçdaroğlu'nu deviren. Ben de sessiz kalıp seni terleteyim' diyor" dedi.