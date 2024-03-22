CHP’nin kara para skandalında büyük gün! Canan Kaftancıoğlu bombayı patlatacak | İmamoğlu tedirgin...
CHP'nin kara para skandalında ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerinin yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulunarak bombayı resmen Kaftancıoğlu'nun kucağına bıraktı. Canan Kaftancıoğlu ise yakın çevresine “Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" dediği ortaya çıktı. Tüm yaşananlar sonrası gözler bugüne (22.03.2024) çevrildi. Skandal olayda ismi geçen Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla konuya ilişkin bugün ifade verecek. Kaftancıoğlu ile büyük gerginlikler yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun ise tedirgin bekleyişi sürüyor.
CHP'deki kara para skandalı Türkiye'nin resmen gündemine oturdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
SAVCILIĞA ÇAĞRILDILAR
Hatırlanacağı üzere çanta çanta paraların sayıldığı görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.
PARALARI İMAMOĞLU'NUN KASASI KELEŞ'İN TAŞIDIĞI TESCİLLENDİ
Söz konusu ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.
USULSÜZLÜK YAPILARAK VERGİ KAÇIRILDIĞI DA İTİRAF EDİLDİ
İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı da itiraf edildi.
BOMBAYI CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN KUCAĞINA BIRAKTILAR
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tuttu.
"KİMİN ORTAĞI, MÜDÜRÜ VARSA ONA SORSUNLAR"
Gözlerin çevrildiği Canan Kaftacıoğlu iddialara ilişkin sessizliğini korurken, yakın çevresine "Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği ortaya çıktı.
CHP'NİN ESKİ AVUKATINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Kaftacıoğlu'nun bu çıkışı sonrası CHP'nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kaftacıoğlu'nun konuya en hakim isim olduğunu vurgulayan Çiçek, "Kaftancıoğlu, mutlaka ve mutlaka açıklama yapmalı. Ekrana çıkıp kamuoyuna malumat vermeli. Çünkü konuya en hakim isim o. Ne olduğunu en iyi bilen o. Savcı da Kaftancıoğlu'nu çağırmalı idi" ifadelerini kullandı.
"EKREM'İ SESSİZ KALIP TERLETİYOR"
"Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, itirafları çok önemli. Onun ifadeleri ve itiraflarıyla konu aydınlanır" diyen Çiçek, "Burada para puldan söz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu, çekinebilir. Bu nedenle de susuyor olabilir ya da İmamoğlu'nun daha çok yıpranması için ses etmiyor olabilir. Nihayetinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Belki Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na 'Sen misin Kılıçdaroğlu'nu deviren. Ben de sessiz kalıp seni terleteyim' diyor" dedi.
"TELEFONLARI AÇMIYOR"
Sözlerini sürdüren Çiçek, "Kaftancıoğlu'nun Özel'in telefonlarına dahi çıkmadığı da iddia ediliyor. Bu çok vahim. Tüm ihtimalleri ele aldığımızda görüyoruz ki Kaftancıoğlu, geride durarak skandalın gündemden düşmemesini hedefliyor. Konuşmayarak İmamoğlu'nun durumunu daha sıkıntılı hâle getirmeyi amaçlıyor. İmamoğlu için kolay bir dönem değil. Skandalın ardından müdürü, danışmanı çıkıyor. Bu konudan prim yapma girişimi de havada kaldı. CHP'de çalkantı arttı. Seçimlere giderken İmamoğlu'nun eli zayıfladı" açıklamasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU, KAFTANCIOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI
Öte yandan 1 Nisan için kılıç bileyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'ndan bilgi aldığı da değerlendiriliyor. Kaftancıoğlu'nun sessizliğine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Kaftancıoğlu'nun suskunluğunun altında farklı anlamlar da olabilir. Niye sustuğunu anlayamıyorum. Burada strateji de olabilir. Ya olayın bir yerinde yok ya da konunun sıcak kalması için sessizliğini koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayla alâkası olmadığı açık. Kılıçdaroğlu, Canan Hanım'a danışmıştır. Detayları öğrenmiştir" dedi.
İMAMOĞLU'NU KORKU SARDI! BOMBA CUMA GÜNÜ PATLAYACAK
Tüm yaşananlar sonrası gözler bugüne (22.03.2024) çevrildi. Skandal olayda ismi geçen Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla konuya ilişkin ifade verecek. Kaftancıoğlu ile büyük gerginlikler yaşayan Ekrem İmamoğlu'nun ise tedirgin bekleyişi sürüyor.
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