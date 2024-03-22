Terör partisi DEM'in ortağı Özgür Özel'den jandarmamıza alçak iftira: "Sandık görevlilerini darp edip..." | Tepkiler çığ gibi...

"DARP EDİP DIŞARI ATTIĞI SÜREÇLER OLUYOR"

Özel, yaptığı açıklamada, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarmayı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" diyerek skandal ifadeler kullandı.