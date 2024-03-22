Terör partisi DEM'in ortağı Özgür Özel'den jandarmamıza alçak iftira: "Sandık görevlilerini darp edip..." | Tepkiler çığ gibi...
31 Mart yerel seçimlere artık sayılı günlerde kaldı. 'Kaybedeceğiz' korkusuyla terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli işbirliğine imza atan Özgür Özel'in skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Özel, son olarak katıldığı yandaş medyanın canlı yayın programında partisinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimete kılıf bulabilmek adına Jandarmayı hedef alarak alçakça iftira attı. Özel, yaptığı açıklamada, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarmayı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" diyerek skandal ifadeler kullandı. Öte yandan Özel'in kalleş iftirasına kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...
31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala terör partisi DEM ile 'kent uzlaşısı' adı altında kirli ittifak kuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, skandallarına her gün bir yenisini ekliyor.
Özel, son olarak katıldığı yandaş medyanın canlı yayın programında partisinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimete kılıf bulabilmek adına Jandarma'yı hedef alarak alçakça iftira attı.
Özel seçim günü Jandarma'nın sandık görevlilerini darp ettiğini kalleşçe iddia etti.
"DARP EDİP DIŞARI ATTIĞI SÜREÇLER OLUYOR"
Özel, yaptığı açıklamada, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarmayı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" diyerek skandal ifadeler kullandı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Özel'in kalleş iftirasına kısa sürede sosyal medyadan tepkiler yağdı.
"ÖZEL JANDARMAMIZA İFTİRA ATTI"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jandarma'mıza iftira attı" ifadelerini kullandı.
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