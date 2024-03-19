CHP'de balya balya para sayma görüntüleri! Kaftancıoğlu bombayı İmamoğlu'nun kucağına bıraktı
CHP'li İBB'de ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerinin yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun kasası ve müdürü şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Sıradaki isim eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi beklenen Kaftancıoğlu, para sayma görüntülerine ilişkin topu Ekrem İmamoğlu'nun kucağına bıraktı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı'nın "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” dediği iddia edildi.
CHP'deki paradan kule skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.
KAFTANCIOĞLU ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞIRILDI
Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Kaftancıoğlu'nun bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.
"GÖRÜNTÜLERDE KİMİN MÜDÜRÜ VARSA PARAYI ONA SORUN"
Öte yandan Kaftancıoğlu'nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddia edildi.
"EKREM İMAMOĞLU'NUN EKİBİ İSTEDİ"
Avukat Gökhan Taşkapan Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. CHP'li Barış Yarkadaş ile görüşen Taşkapan, "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" dedi.
"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"
Daha sonrasında 'beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın verdiği beyanları yalanlayan Taşkapan, "İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir" dedi.
"KAPALI HALDE İKİ ÇANTA DAHA GELDİ AMA AÇILMADI"
Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda 3 saat boyunca para geldiğini söyleyen avukat Taşkapan, "En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan avro ve dolarlar kendisi tarafından bizzat getirilmiştir. Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde iki çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Bu nedenle içinde para olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
PARALARI KELEŞ NOT ALDI, İBB'DEN 1 MİLYON TL GELDİ
Taşkapan, ofise gelen giden paraları Keleş'in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, "Bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi." dedi.
HARİCEN ELDEN 17 MİLYON TL TESLİM EDİLDİ
Sarıyer Tapu Müdürlüğünde 11 Aralık 2019'da satış işlemleri için buluştuklarını, saat 12.00'den önce, Gül ile anlaştıkları gibi çalışanı aracılığıyla kayıt dışı olarak 1 milyon liranın Braka'ya elden teslim edildiğini, yine aynı gün Keleş tarafından 490 bin liranın da verildiğini aktaran Taşkapan, elden teslim edilen haricen paranın toplam 17 milyon lira olduğunu beyan etti.
İMAMOĞLU'NUN KASASI MÜTEAHHİD TEHDİT ETTİ: 2 MİLYON VERECEKSİN
Avukat Gökhan Taşkapan, CHP tarafının binanın alımına ilişkin Metin Gül isimli bir müteahhidden 2 milyon TL talep ettiğini ifade etti.
Metin Gül'ün İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve Şükrü Genç tarafından tehdit edildiğini dile getiren Taşkapan, "Metin Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi" dedi.
Taşkapan şu ifadeleri kullandı;
Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.''
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun kasası, müdürü ve avukatı şaibeli parada baş aktörler. İmamoğlu, skandalda adı geçen üç isim Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişiler olmasına rağmen, "Benimle ilgisi yok" diyerek işin içinden sıyrılmaya yeltenmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tutmuştu.
KARA PARANIN KAYNAĞI EKREM İMAMOĞLU
Öte yandan balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifadesinde parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi. Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
KELEŞ, İMAMOĞLU'NUN BABASI İLE KAZ DAĞLARI'NDAN ARSA ALDI
Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı.
İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdiği savcılıkta paraları neden saydığını hatırlamadığını söyledi.
"BEN BU PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Euro saydığı görüntülerin savcı tarafından hatırlatılması üzerine Tuncay Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum. Paraları neden saydığıma yönelik soruya verecek cevabım yoktur" diye konuştu.
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