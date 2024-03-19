CHP’de balya balya para sayma görüntüleri! Kaftancıoğlu bombayı İmamoğlu’nun kucağına bıraktı

İMAMOĞLU'NUN KASASI MÜTEAHHİD TEHDİT ETTİ: 2 MİLYON VERECEKSİN



Avukat Gökhan Taşkapan, CHP tarafının binanın alımına ilişkin Metin Gül isimli bir müteahhidden 2 milyon TL talep ettiğini ifade etti.



Metin Gül'ün İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve Şükrü Genç tarafından tehdit edildiğini dile getiren Taşkapan, "Metin Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi" dedi.



Taşkapan şu ifadeleri kullandı;

Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.''

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun kasası, müdürü ve avukatı şaibeli parada baş aktörler. İmamoğlu, skandalda adı geçen üç isim Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişiler olmasına rağmen, "Benimle ilgisi yok" diyerek işin içinden sıyrılmaya yeltenmişti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tutmuştu.

KARA PARANIN KAYNAĞI EKREM İMAMOĞLU



Öte yandan balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.



Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifadesinde parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi. Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

KELEŞ, İMAMOĞLU'NUN BABASI İLE KAZ DAĞLARI'NDAN ARSA ALDI



Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı.







İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdiği savcılıkta paraları neden saydığını hatırlamadığını söyledi.



"BEN BU PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"



Euro saydığı görüntülerin savcı tarafından hatırlatılması üzerine Tuncay Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum. Paraları neden saydığıma yönelik soruya verecek cevabım yoktur" diye konuştu.