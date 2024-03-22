Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den net mesaj: "Başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık"

"ÜLKEMİZ DÜNYADA YÜKSELEN BİR GÜÇ KONUMUNDADIR"

Son 20 yılda Türkiye'nin güçlü ve sözü dinlenen bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Güler, "Ülkemiz; köklü tarihi, stratejik coğrafi konumu, büyük ve güçlü ordusu, her geçen gün gelişen yerli, millî ve modern savunma sanayisi ve her alanda sahip olduğu imkân ve yeteneklerle, dünyada yükselen bir güç konumundadır. Özellikle son 20 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, içeride çok daha gelişmiş; dışarıda ise çok daha güçlü ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla elde edilen kazanımlarımızın korunması ve sürekli geliştirilmesi en temel hedefimizdir" şeklinde konuştu.