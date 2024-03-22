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CHP’nin kara para skandalında büyük gün! Onur Öksel adliyede böyle görüntülendi...

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Giriş: 22.03.2024 10:52
CHP'nin kara para skandalında ortaya çıkan balya balya para sayma görüntülerinin yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulunarak bombayı resmen Kaftancıoğlu'nun kucağına bıraktı. Canan Kaftancıoğlu ise yakın çevresine “Para, alım satım, ihalelerle benim işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm de yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" dediği ortaya çıktı. Tüm yaşananlar sonrası gözler bugüne çevrildi. Skandal olayda ismi geçen Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla konuya ilişkin bugün ifade verecekken olaya karışan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de adliyede ifade verdi. İşte detaylar...
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