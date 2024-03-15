Irak ile 4 günde 3 kritik toplantı! Irak terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etti

STRATEJİK MÜTTEFİK

Terör konusu Irak topraklarında bir şekilde operasyonların derinleşmesi için mutabakat sağlandığına göre bu diğer sektörlere de geçiş olacak. Ticaret, tarım, enerji ve su kaynaklarının paylaşılması gibi konular da artık önem kazanacak. Burada Bağdat ve Erbil ile yapılan ortaklık stratejik müttefikliğe doğru gidiyor. TSK çok büyük bir ihtimalle nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretten bir harekat icra edecektir. Gara sözde PKK için güvenli denilen alan ortadan kaldırılacak. Gara'nın düşmesiyle PKK'nın operatif etkisi bitecek. Sincar ya da Mahmur kampı oradan Asos ve Kandil hattı PKK için lojistik durumdaydı ve burası da riske düşecek. Irak güneyden Türkiye ce Erbil kuzeyden PKK'yı arada sıkıştırıp ortadan kaldıracak. Şu anda Türkiye'nin geliştirmiş olduğu teknolojik silahlarla bu çok rahat şekilde yapılacaktır.