Irak ile 4 günde 3 kritik toplantı! Irak terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etti
Türkiye Pençe bölgesine yapılan saldırıların ardından güvenlik konseptinde önemli kararlar aldı. Bu kapsamda Irak ile 4 günde 3 kritik toplantı yapıldı. Irak terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etti. Peki Bağdat'ın kararı terör örgütüyle mücadelede nasıl sonuç verir? Bağdat yönetimi terör örgütüne karşı hangi adımları atacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'taki güvenlik zirvesi yapıldı. Görüşmelerin gündeminde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları yer aldı.
TİCARİ YOL PLANI
Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
TERÖR TEMİZLİĞİ
Bunun yanında Bağdat yönetimi terör örgütünü ilk kez "yasaklı örgüt" ilan etti. Peki Irak ile PKK'ya karşı ortak harekat mı? Bağdat zirvesinden hangi kararlar çıktı? Irak ile oluşturulan güvenlik mekanizması nasıl işleyecek? PKK terör örgütü Irak topraklarından nasıl temizlenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
7. MADDE NE?
Dr. Kemal Olçar: Irak ile olan angajman ve terörle mücadele noktasındaki mutabakat neredeyse sona ermiş durumda. Bundan sonra artık aksiyon safhası başlayacak. Bu toplantılar sonunda en kritik konulardan bir tanesi yasal dayanaklar konusunda Irak hükümeti ile anlaşma sağlandı. Özellikle Irak anayasasının 7. maddesinin tam olarak uygulanmaması konusu var. Burada Irak'ın bir kabulü var. Çünkü Irak toprakları üzerinde koruma sağlayamıyor ve terör kendine alan buluyor.
MEKANİZMALARIN MERKEZİNDE GÜVENLİK VAR
Zaten bu uygulanamadığı için Türkiye, 1926 tarihli Ankara anlaşmasının 7 ila 11. maddeleri arasındaki iş birliğine dayanan hususlar dikkate alınarak 2018 kararlılık harekatları başlatıldı. Terörün tanımı ile ilgili bir mutabakat var. Irak hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak ilan edecek. Mekanizmalar çok kritik bunların merkezinde şu anda güvenlik var.
STRATEJİK MÜTTEFİK
Terör konusu Irak topraklarında bir şekilde operasyonların derinleşmesi için mutabakat sağlandığına göre bu diğer sektörlere de geçiş olacak. Ticaret, tarım, enerji ve su kaynaklarının paylaşılması gibi konular da artık önem kazanacak. Burada Bağdat ve Erbil ile yapılan ortaklık stratejik müttefikliğe doğru gidiyor. TSK çok büyük bir ihtimalle nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretten bir harekat icra edecektir. Gara sözde PKK için güvenli denilen alan ortadan kaldırılacak. Gara'nın düşmesiyle PKK'nın operatif etkisi bitecek. Sincar ya da Mahmur kampı oradan Asos ve Kandil hattı PKK için lojistik durumdaydı ve burası da riske düşecek. Irak güneyden Türkiye ce Erbil kuzeyden PKK'yı arada sıkıştırıp ortadan kaldıracak. Şu anda Türkiye'nin geliştirmiş olduğu teknolojik silahlarla bu çok rahat şekilde yapılacaktır.
OK YAYDAN ÇIKTI
ABD, Orta Doğu son derece sıkışmış durumda. Bunun temel sebebi İsrail'e vermiş olduğu koşulsuz destek ve DEAŞ ile mücadelede yanlış bir ittifak ile yola çıkmış olmasıdır. ABD burada PKK'nın uzantısı YPG ile iş birliği yapmıştır. Bunlarla yaklaşık olarak 2011'den beri kol kola gidiyorlar. DEAŞ'a karşı tek mücadele eden ülke ise Türkiye olmuştur. ABD Türkiye olmadan Orta Doğu'nun şekillenmeyeceğini anladı. ABD, Irak konusunda Türkiye'ye herhangi bir söz etmeyecek. Irak konusunda ok yaydan çıktı. Irak'ta artık PKK terör örgütüne güvenli alan kalmamıştır.
BAĞDAT ZİRVESİNDEN ÇIKAN KARARLAR
- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK IRAK'TA YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLDİ
- PKK'NIN TÜRKİYE VE IRAK İÇİN GÜVENLİK TEHDİDİ OLDUĞU VURGULANDI
- ÖRGÜT UZANTILARINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ELE ALINDI
- MUTABAKAT ZAPTI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILACAK
- TERÖRLE MÜCADELE VE BİRÇOK ALANDA ORTAK DAİMİ KOMİTELER KURULACAK
- ÇEŞİTLİ SINAMALAR KARŞISINDA TAKINILACAK ORTAK TUTUM VURGULANDI
- GÖRÜŞMELER DÜZENLİ VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRECEK
3 GÜNDE 4 KRİTİK ZİRVE
11 MART
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
(FOTO: MSB ZİRVE)
12 MART
KUZEY IRAK
(FOTO: PENÇE BÖLGESİ)
14 MART
IRAK - BAĞDAT
(FOTOLAR: BAĞDAT 1, BAĞDAT 2)
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