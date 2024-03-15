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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den zirve sonrası Irak sınırına ziyaret!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ile Bağdat'taki zirvenin ardından Hakkari'ye geçti.

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