Türkiye ve Irak arasında güvenlik zirvesi! Ortak bildiri yayımlandı: PKK iki ülke için güvenlik tehdidi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün terörle mücadelede iş birliği temalı görüşmeler için Bağdat'ı ziyaret etti. Yapılan zirvede Gazze'de yaşanan insani kriz, terörle mücadele ve enerjide sağlanacak iş birliği konuları görüşüldü. Irak ile Türkiye arasındaki güvenlik zirvesinde ortak mutabakat yayımlandı. Buna göre; PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil edildiğinin altı çizildi.
İŞTE TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ
Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.
Bağdat'taki güvenlik zirvesinde ayrıca enerji konuları da masaya yatırıldı. Bu çerçevede Irak'taki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlara sevk edilmesiyle Irak-Türkiye petrol hattının yeniden sevkiyata başlaması değerlendirildi.
TÜRKİYE VE IRAK ARASINDA GÜVENLİK ZİRVESİ! ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI
Görüşmeler sonrasında ortak sonuç bildirisi yayınladı. Türkiye ile Irak Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizması Görüşmesine İlişkin Ortak Sonuç Bildirisi şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberlerinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve İçişleri Bakan Yardımcısı ile Irak Savunma Bakanı, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı, İstihbarat Teşkilat Başkanı Vekili ve IKBY İçişleri Bakanı olduğu halde 14 Mart 2024 tarihinde Bağdat'ta bir araya gelmişlerdir.
Taraflar, 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin devamı niteliğindeki bu temaslarda, bölgesel gelişmeler ve ikili alanlardaki çeşitli sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumu istişare etmişlerdir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan ayı sonrasında Irak'ı mutasavver ziyaretlerinin hazırlıkları da ele alınmıştır. Taraflar, bu tarihi ziyaretin başarısı için tüm çabaların ortaya konacağını teyit etmiş ve ikili ilişkilerde bir sıçrama sağlamasını umduklarını kayda geçirmişlerdir.
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin muhtelif kulvarlarında yapısal çerçeveyi oluşturmak ve bu suretle düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti, ilişkilere stratejik bir çerçeve oluşturulması anlayışıyla hazırlayacakları bu metin marifetiyle, iki ülke yetkililerinin eşgüdümlü şekilde, düzenli aralıklarla ve sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmak üzerinde mutabık kalmışlardır.
Bu kapsamda, terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırılmıştır.
Görüşmelerde, her iki tarafın da Irak'ın siyasi birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önem vurgulanmıştır. Taraflar ayrıca, PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve sözkonusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası'nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK'nın Irak'ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir.
Taraflar, Gazze'de soykırıma varankatliam başta olmak üzere bölgedeki sınamalara ilişkin görüş teatisinde bulunmuş olup, Filistin davasının desteklenmesi konusunda güçlü iradelerini teyit etmişlerdir.
Taraflar, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, IRAKLI MEVKİDAŞI HÜSEYİN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Bağdat'ta Hüseyin ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı kaydedildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BAŞKANI TURAN VE KERKÜK MİLLETVEKİLİ SALİHİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik toplantısına katılmak üzere geldiği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile görüştü.
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.
Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.
"F-35'LER KONUSUNDA HARCANAN BİR PARA VAR"
Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi.
Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi. F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.
ADALARA VİZE KOLAYLIĞINDA SONA DOĞRU
Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Yapılacak toplantıya ilişkin "Terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak." denildi.
GÜVENLİK ZİRVESİ SONRASI HAREKAT MI? IRAK İLE ORTAK ADIMLAR PKK İLE MÜCADELEDE DÖNÜM NOKTASI OLUR MU?
Türkiye terörle mücadelede Irak ile ortak hareket edecek. Nisan ayı sonlarına doğru Irak'a gitmesi beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önce heyetler çalışmalarını tamamlayacak ve iki ülke terörü kaynağında bitirmek için ilk adımı atacak. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
YAZ AYLARINI İŞARET ETTİ
Güngör Yavuzaslan: Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesinden sonra Türkiye'nin terörle mücadelesindeki stratejisi değişti. Türk devlet aklı devreye girdi. Bir ucu Irak'ta bir ucu Suriye'de olan teröristan devletine izin verilmeyecek. Bunu yılanın başı gibi düşünün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yapılmak istenilen sözde devlet oluşumuna karşı yaz aylarını işaret etti.
ERBİL VE BAĞDAT AYAĞI
Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında beri devam eden Pençe harekatları var. Artık bu yaz bu işin finalinin olacağını görüyoruz. Güvenli bölge ya da tampon bölge; Erbil ve Bağdat yönetimi ile bunlar organize edilecek. Burada büyük bir çember oluşturulmak isteniyor ve kilit vurulacak terör bitirilecek. Bunun Türkiye ayağı kadar Erbil ve Bağdat ayağı da var. Buranın komple temizlenmesi için diğer tarafından güvenlikli olması gerekir.
TÜRKİYE BU İŞİ BİTİRECEK
Türkiye'nin operasyonlarından sonra PKK dağlardan kaçıp düze inmeye başladı. Bunun teyidi de 200 KM derinlikte MİT bunların elebaşlarını vuruyor. Yani burada oluşturulmak istenen çemberin altının kapatılması lazım. Peşmerge ve Irak kuvvetleri ile Pençe bölgesinde görüşülmesi ardından Bağdat zirvesi oldukça önem taşıyor. Türkiye bu işi bitireceğini Irak'a söyleyecek ve yanında olup olmadığını soracak? Bu işin özeti budur.
BU SEFER KAFALARINA VURACAĞIZ
Kandil ya da başka bir lokasyon elebaşlarının sonlandırılması lazım. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bir ayağı Süleymaniye'dedir. Talabani tarafı cesaret hapı yutmuş gibi PKK'ya destek veriyor. PKK ile bir takım işlere kalkışıyorlar. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Süleymaniye gitti kulak çekti. Şu anda biz uyarımızı yaptık ve bekliyoruz eğer bunu dinlemezlerse bu sefer kafalarına vuracağız. Türkiye Irak'ta kalıcı üsler kurdu.
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