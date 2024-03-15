Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’e konuştu

YENİ ALANLARLA GENİŞLEYECEK

Bu anlaşmayı yeni alanlara hizmetler sektöründe yatırımlarda ve bazı tarımsal ürünlerin ticaretinde genişletme niyetimizi ortaya koyduk. Onlar da buna sıcak bakıyorlar. Onların da aynı iradesi vardı.

Ve resmi müzakerelere bugün başlama kararını kamuoyuna deklare ettik.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Seçim, Ramazan ve ocak ayındaki ücret artışları üst üste geldi bu 3 unsur. Genel olarak biz hükümet olarak özellikle fahiş fiyatlarla mücadele konusunda büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Yine bir kısım gıda ürünlerinde Ramazan öncesi ve seçim öncesi çeşitli fiyat artış çabaları olabiliyor ama biz gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası enflasyonla mücadelesini para döviz kuru maliye ve kredi politikaları üzerinden sürdürüyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele, kara borsa ya da stokçulukla mücadele ve raf denetimleri anlamında yetkimiz dahilinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz.