Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber’e konuştu
Son dakika haberi... İngiltere'de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber muhabiri Alpaslan Düven'in sorularını yanıtladı.
Simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığı'nın görüşleri de alınacak. Simit fiyatlarındaki artışın önüne geçilecek.
İngiltere'de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bizim bu seyahatlerimizin Almanya ayağında Alman iş dünyası ile yaptığımız 3 toplantı ve Türk iş dünyası ile yaptığımız toplantılar vardı. İngiltere ayağında ise resmi olarak İngiltere'deki mevkidaşım Ticaret Bakanı ile bu sabah bir araya geldik heyetler arasında ve İngiltere ile Türkiye arasında 2020 yılının sonbaharında imzalanıp 2021 yılının başında yürürlüğe giren sanayi ürünlerinde bir serbest ticaret anlaşmamız var. Çok da iyi ilerliyor.
YENİ ALANLARLA GENİŞLEYECEK
Bu anlaşmayı yeni alanlara hizmetler sektöründe yatırımlarda ve bazı tarımsal ürünlerin ticaretinde genişletme niyetimizi ortaya koyduk. Onlar da buna sıcak bakıyorlar. Onların da aynı iradesi vardı.
Ve resmi müzakerelere bugün başlama kararını kamuoyuna deklare ettik.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Seçim, Ramazan ve ocak ayındaki ücret artışları üst üste geldi bu 3 unsur. Genel olarak biz hükümet olarak özellikle fahiş fiyatlarla mücadele konusunda büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz.
Yine bir kısım gıda ürünlerinde Ramazan öncesi ve seçim öncesi çeşitli fiyat artış çabaları olabiliyor ama biz gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası enflasyonla mücadelesini para döviz kuru maliye ve kredi politikaları üzerinden sürdürüyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele, kara borsa ya da stokçulukla mücadele ve raf denetimleri anlamında yetkimiz dahilinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz.
GIDA FIRSATÇILARINA SIKI TAKİP
Suistimallere karşı kanuni cezayı çekinmeden uyguluyoruz. Ramazan ayının kışa doğru gelmesi ve özellikle ücret artış dönemine denk gelmesi özellikle ücret artış dönemine denk gelmesi seçim sathına girmemiz nedeniyle bir kısım tamahkar unsurların fiyatları keyfince artırma çabaları oluyor ama biz yoğun denetimler yapıyoruz. Binlerce denetçimiz arazide bugün de çok yoğun denetimler yapıldı. Biz yetkilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz. Dürüst çalışana teşekkür ediliyor. Yanlış yapana vatandaşı suiistimal etmek isteyen karşı kanuni cezai kullanıyoruz.
SOĞAN-PATATES TİYATROSU YOK!
Her seçim döneminde bazı gıda ürünlerinde arz sıkıntısı ortaya çıkardı. Bu kimi zaman stokçuluk yöntemi ile yapılırdı. Hatırlanacağı gibi 2019 mahalli seçimlerinden önce geçtiğimiz yıl mayıs seçimlerinden önce sofralarımızın baş tacı olan soğan patates üzerinden bu tiyatrolar yapılırdı. Seçime 2 hafta gibi bir süre kaldı ama bu sefer soğan-patates tiyatrosu yapılamadı. Domates, salça ve ayçiçek gibi ürünlerde bugün bunlar yapılamıyor.
KISITLAMALAR İLE DENGE
Ticaret ve Tarım Bakanlığı olarak son derece yakın ve koordinasyon içinde çalışıyoruz. Üretim-tüketim-ithalat-ihracat ve stok rakamlarımı sürekli kontrol ederek günlük fiyat hareketlerini izleyerek müdahalelerde bulunuyoruz. Bazen ithalatı açmak bazen ihracatı kapamak zorunda kalıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracat rakamını biz 1,5 milyar dolar daha yüksek açıklayabilirdik. Ama soğanda patateste domates salçasında, zeytinyağı ihracatında kısıtlamalar getirdik. Biz burada fedakarlık yaptık yeter ki iç piyasada aşırı fiyat zıplaması olmasın istiyoruz.
TEDBİRLER İŞE YARADI
Tabiat ve iklim şartları gereği bazı ürünleri üretimi az olabiliyor. Ayçiçek de bunu bu sene gördük. Zeytin de benzer sıkıntılar yaşadık. Aldığımız tedbirler ile o ürünlerdeki fiyat hareketlerini ve dengelemeyi oldukça iyi bir şekilde yaptık.
SİMİT OPERASYONU
210 gram ekmek 8 TL olarak İstanbul'da Fırıncılar Odası belirlemişti. Ankara'da patates-soğan ve diğer ürünlerde fiyat zıplaması yaşatamayan çehreler bir simit operasyonu çekmek istediler. 100 gram simidi 15 TL'ye çıkarmaya çalıştı ilgili bir oda. Ticaret Bakanlığı olarak kendisi ile görüşme yapıldı ve yüzde 50 zam kararı geri çekildi. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir fiyat yok. 210 gram ekmeğin 8 TL olduğu fiyat tarifesinde 100 gram simidin 15 TL olmasına izin vermedik. Dün gece çıkarılan bir yasa ile ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi ilgili yerel yetkililerce esnaf ve ticaret odaları ile birlikte yapılacak. Ama Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü mutlaka alınacak. Biz gereken adımları atıyoruz. Vatandaşlarımızın rahatça simitlerini yiyebilir.
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