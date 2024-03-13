Son dakika | Irak ve Suriye’de yeni harekat olur mu? Bağdat’ta terörle mücadele zirvesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçen aralık ayında Türkiye'de Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının yarın Bağdat'ta Bağdat'ta yapılacağını belirtti. Keçeli, "Aynı formatta olacak. Yarın ki görüşmelerde güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli gündem maddesi olacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Keçeli, 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 'Amerika-Türkiye Stratejik Mekanizma Toplantısı'na değindi. Keçeli, toplantının iki ayağı olduğunu; birincisinde farklı kurumlardan uzmanların bir araya gelerek çalışma grupları formatında çeşitli temasların ikili ilişkiler açısından tartışıldığını, sonrasında varılan sonucun iki dışişleri bakanına sunulduğunu ve onların da siyaseten daha fazla neler yapılabileceği hususunda stratejik bir bakış açısıyla yanıt vermeye çalıştıklarını söyledi. Bu çerçevede 7 Mart'ta 3 çalışma grubunun siyasi-askeri iş birliğini, küresel terörizmle mücadele iş birliğini, enerji güvenliğini ve iklim meselelerini ele aldığını, 4 çalışma grubunun ise Gazze'deki son durum, Suriye, Güney Kafkasya ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel konuları ele aldığını aktardı.

Keçeli, "Terörle mücadele alanında bizim ABD'ye çok net bir mesajımız oldu. Onlara PKK, YPG ve FETÖ'yle ilgili beklentilerimizi net bir şekilde ilettik. Müttefik bir ülkenin, ülkemizin güvenliğini hedef alanlarla iş birliği yapmasının asla kabul edilemez olduğunu belirttik. Türkiye-ABD stratejik ilişkilerinin daha fazla derinleşmesinin önündeki en büyük engelin ABD'nin YPG'ye verdiği destek olduğunu aktardık. Bu çalışma grubunun görüşmelerinde DEAŞ ile mücadele konusu da ele alındı. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda teknik düzeyde düzenli istişareler yapılması konusunda mutabık kılındı. Siyasi ve askeri konularda öncelikle savunma sanayinde iş birliği için atılması gereken adımlarını konuştuk. Savunma sanayi alanındaki kısıtlamalar kaldırılsın, CAATSA yaptırımlarından çıkarılma talebimizi tekraren vurguladık. F-16 programıyla ilgili devam eden süreç var ayrıca, F-35 ile ilgili prosedür tamamlanması gerekiyor. Bu konular da ele alındı. Tabii ekonomik konuları da görüştük. Şu an ABD ile ikili ticaret hacmi 30 milyar düzeyinde, bunu 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu konuda atılabilecek adımlar ele alındı. Enerji alanındaki iş birliğinin arttırılması konusunda görüştük. Sıvılaştırılmış doğalgaz ve nükleer enerji konularında görüşmelere devam edeceğiz" dedi.