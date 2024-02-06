06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Bağdat'a gitti! MSB'den flaş açıklama

Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Bağdat'a gitti! MSB'den flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
ABONE OL
Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Bağdat’a gitti! MSB’den flaş açıklama

Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gittiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA