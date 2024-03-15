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CHP'li isimler DEM Parti adayı için oy dilendi! Kirli ittifak Akdeniz'de de gözler önüne serildi...

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Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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CHP’li isimler DEM Parti adayı için oy dilendi! Kirli ittifak Akdeniz’de de gözler önüne serildi...

Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken CHP-DEM Parti arasındaki ittifak her geçen gün güçleniyor. Geçtiğimiz gün çekilen fotoğrafta Mersin Akdeniz'de CHP’li meclis üyesi adaylarının “İstiklal Marşı Okumam” diyen DEM'li Nuriye Arslan ve terör örgütü suçundan aranan DEM'li Faysal Sarıyıldız’ın yeğeni Hoşyar Sarıyıldız için seçim çalışması yaptığı ortaya çıktı. İşte o kareler...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile alenen ittifak kuran CHP'de skandallar bitmiyor.

CHP'DEN DEM PARTİ ADAYININ ÇALIŞMALARINA DESTEK

İttifak gereği Akdeniz ilçesinde düşük profilli tavşan aday çıkaran ilçeyi DEM'e peşkeş çeken CHP'liler, kendi adayı yerine DEM Parti adayı ile seçim çalışmalarına katılıyor.

'KİRLİ İTTİFAK, AKDENİZ'İ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KUCAĞINA İTİYOR'

CHP Akdeniz Belediye Meclis Üyesi ve 2024 yerel seçimlerinde CHP Akdeniz 6. sıra belediye meclis üyesi adayı Bayram Yıldırmaz, "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim" diyerek belediye meclis toplantısında, İstiklal Marşı okumayan DEM Parti Akdeniz Eş Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve sürekli olarak güneydoğu illerine sözde Kürdistan tanımlaması yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın yanında açık açık DEM Parti'ye oy istediği fotoğrafları ortaya çıktı.

TÜM İDDİALARI KANITLADI

CHP'nin kendi seçmenini de Akdeniz'de DEM Parti'ye yönlendirdiğinin açık kanıtı olan bu seçim çalışma fotoğrafı, Mersin gündemine bomba gibi düştü. Tavşan aday çıkartan CHP'nin, seçmeninden belediye başkanlığı için DEM Parti'ye, meclis üyeliği için CHP'ye oy vermesini istediği iddia ediliyordu. CHP'li Meclis Üyesi ve Adayı Bayram Yıldırmaz'ın DEM'lilerle yaptığı Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamındaki ev gezisi de tüm iddiaları kanıtladı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın, CHP'li Yıldırmaz'ın ve Nuriye Arslan'ın olduğu seçim çalışmasını sosyal medya hesabından açık açık paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.

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