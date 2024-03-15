CHP’li isimler DEM Parti adayı için oy dilendi! Kirli ittifak Akdeniz’de de gözler önüne serildi...

TÜM İDDİALARI KANITLADI

CHP'nin kendi seçmenini de Akdeniz'de DEM Parti'ye yönlendirdiğinin açık kanıtı olan bu seçim çalışma fotoğrafı, Mersin gündemine bomba gibi düştü. Tavşan aday çıkartan CHP'nin, seçmeninden belediye başkanlığı için DEM Parti'ye, meclis üyeliği için CHP'ye oy vermesini istediği iddia ediliyordu. CHP'li Meclis Üyesi ve Adayı Bayram Yıldırmaz'ın DEM'lilerle yaptığı Akdeniz İlçesi Müfide İlhan Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamındaki ev gezisi de tüm iddiaları kanıtladı.