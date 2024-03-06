Kirli İttifak oyunu patladı! CHP'li Burcu Köksal terör partisi DEM'e kapıları kapattı | Özgür Özel tutuştu: “Sürçü lisan yaşandı”
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP ve terör partisi DEM'in "Kent Uzlaşısı" adı altındaki kirli ittifakına şahit oluyor. CHP, her seferinde saman altından su yürütmeye kalkarak seçim meydanlarında ortaklık olmadığına seçmeni ikna etmeye çalışsada CHP ve DEM'in kirli ortaklığı Sancaktepe mitinginde bir kez daha kanıtlanmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'dan bomba bir açıklama geldi. Köksal, yaptığı açıklamada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP lideri Özgür Özel tutuşarak “Sürçü lisan yaşandı” dese de Köksal, sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.
Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP ve terör partisi DEM'in kirli ittifakına şahit oluyor.
CHP'LİLERİN MİLLİYETÇİLİK TİYATROSU BAŞLADI
Kandil'in verdiği talimatı ile 'kent uzlaşısı' adı altında CHP listelerinden birçok terör partisi DEM'li üyenin seçime gireceğine Türkiye şahit oluyor. Fakat yapılan kirli ittifaka 3 maymunu oynayarak seçim meydanlarında ortaklık olmadığına seçmeni ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik tiyatrosu oynuyor.
KAPILAR DEM PARTİ'YE KAPALI OYUNU
Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, bugün yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.
AK PARTİ'YE ÇİRKİN İFTİRA
Afyonkarahisar'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Köksal, milliyetçilik oyununda AK Parti'yi hedef alarak iftira atmaktan geri durmadı. AK Parti'nin kapalı kapılar ardından DEM Parti ile pazarlık yaptığı yalanını ortaya atan Köksal, "AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" diyerek skandal ifadeler kullandı.
DEM'Lİ SAKIK TEPKİDE GECİKMEDİ
Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kol kola seçimlere gittiği CHP'ye "faşist, ırkçı" ifadeleriyle sert çıkan Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana "mikro milliyetçi" dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.
TUTUŞAN ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'TA "R" YAPTI
Afyonkarahisar'da milliyetçilik oyunu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta R yaptı. Sakık'ın ifadelerinin ardından Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek milletin adeta aklıyla alay eden Özel, "Afyon'da konuşurken küçük bir dil sürçmesi yaşandı. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardında kadar tüm siyasi partilere açıktır." ifadelerini kullandı.
YALANI ORTAYA ÇIKTI
Özel'in açıklamalarına rağmen CHP'li Köksal'ın sosyal medya hesabında açıklamalarını paylaşan bir hesabın paylaşımını beğendiği ortaya çıktı. Bu durum siyaset kulislerinde, "Partide Özgür Özel'i ciddiye alan yok" değerlendirmelerine neden oldu.
YENİDEN DEM PARTİ'YE KAZAN KALDIRDI
Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürdü. Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye kazan kaldırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi
- Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı
- Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!
- İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!
- Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet'te paranız birikmiş olabilir!
- 2 yılda 33 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47'lik sunucu 20'liklere taş çıkarıyor! Tek yöntemle çatır çatır eriyin
- Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması
- Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara... Valilik-MEB açıklamaları
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler