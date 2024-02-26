26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul son seçim anketi yayınlandı! İmamoğlu'na DEM şoku! Kent uzlaşısı adı altındaki kirli oyuna seçmen tepkili...

İstanbul son seçim anketi yayınlandı! İmamoğlu'na DEM şoku! Kent uzlaşısı adı altındaki kirli oyuna seçmen tepkili...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2024 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
ABONE OL
İstanbul son seçim anketi yayınlandı! İmamoğlu’na DEM şoku! Kent uzlaşısı adı altındaki kirli oyuna seçmen tepkili...

CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak her geçen gün derinleşirken DEM'in İstanbul'daki pasif adımları ve 22 ilçede aday çıkarmama kararı Ekrem İmamoğlu'na kazandırmaya yönelik bir hamle olarak yorumlanırken Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi son anket çalışmalarını paylaştı. Kent uzlaşısı adı altında yapılan kirli ittifaka seçmenin tepki gösterdiği görüldü. İşte son anket çalışmasının detayları...

Türkiye yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak her geçen gün daha da güçleniyor.

KİRLİ İTTİFAKIN KANITI: KENT UZLAŞISI

Özellikle İstanbul'da DEM Parti, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na koşulsuz destek verirken DEM'in adaylarının yeterince çalışmaması ve 22 ilçede "kent uzlaşısı" adı altında aday çıkarmaması da bu kirli ittifakın net bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.

ANKETLERDEN İMAMOĞLU'NA KÖTÜ HABER

Kandil de bu konuda İmamoğlu'na destek verirken, seçimlere sayılı günler kala anketlerde İmamoğlu için kötü bir senaryo yer alıyor.

"Seçmen DEM Parti-İmamoğlu ittifakına ne diyor" isimli köşe yazısında İstanbul'daki kirli ittifakın seçmene yansımasını ele alan Abdulkadir Selvi son anketin sonuçlarını açıkladı.

İşte Selvi'nin yazısında öne çıkanlar:

ANKETLER NE GÖSTERİYOR?

Peki Ekrem İmamoğlu ile Kandil arasındaki bu ittifaka seçmen nasıl bakıyor?

Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar araştırma bunu halka sormuş. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar veriyor.

İTTİFAK MI

DEM Parti adını "Kent uzlaşısı" koydu ama ankete katılanların yüzde 58.6'sı bunun ittifak olduğu görüşünde. Yüzde 41.4 ise hayır ittifak değil diyor. İlginç olan CHP'lilerin yüzde 48.5'ü DEM'in ise yüzde 75'i ittifak olarak görüyor.

ESENYURT İÇİN NE DİYORLAR

Esenyurt'ta CHP ilan ettiği adayı geri çekti. DEM Parti ile işbirliği üzerine Ahmet Özer'i çıkardı. Peki Esenyurt ittifakı oy kullanma tavrını etkileyecek mi? Ankete katılanların yüzde 48.9'u etkilemez diyor. Sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 17.7. Sandığa gider ve partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 16.1 CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy veririm diyenlerin oranı yüzde 10.5. Fikrim yok diyenler de yüzde 6.7 çıkıyor.

İKNA ETMELİLER

CHP Esenyurt'u kazanmak istiyorsa sandığa gitmem diyen yüzde 16.1'lik kesimi AK Parti ise seçimi alabilmek için CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy vereceğini söyleyen yüzde 10.5'lik seçmeni ikna etmek durumunda.

ONAYLIYOR MU

Optimar, "CHP ve DEM Parti arasında ilan edilen kent uzlaşısı ittifakını doğru buluyor musunuz?" diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 76.6'sı hayır diyor. Evet diyenlerin oranı ise yüzde 23.4'te kalıyor. CHP'lilerin yüzde 52.4'ü bu ittifakı onaylarken DEM Partililerin tamamı İmamoğlu ile ittifakı destekliyor.

BAŞARILI OLUR MU

Şimdi geldik bu ittifakın esas önemli olan yanına. Optimar, "CHP VE DEM PARTİ arasında gerçekleşen kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünüyor musunuz?" diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 72'si başarılı olamayacağını düşünüyor. Başarılı olur diyenler ise yüzde 28 çıkıyor.

İmamoğlu'nun bu veriler ışığında DEM'le ittifakı tekrar gözden geçireceğini zannetmiyorum ama seçmen bu ittifakı onaylamıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA KIRMIZI KART

CHP bu seçimden başarısız çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan'da partinin başına dönmek için harekete geçeceği konuşuluyor. Bu konuda seçmenler ne düşünüyor?

Ankete katılanların yüzde 73'ü Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete dönmesini istemiyor. Yüzde 27'si ise istiyor. CHP'lilerin ise yüzde 72.9'u eski genel başkanlarını istemezken, yüzde 27.2'i istiyor.

Kandil DEM ve CHP’nin İmamoğlu planı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA