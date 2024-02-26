İstanbul son seçim anketi yayınlandı! İmamoğlu’na DEM şoku! Kent uzlaşısı adı altındaki kirli oyuna seçmen tepkili...

ESENYURT İÇİN NE DİYORLAR



Esenyurt'ta CHP ilan ettiği adayı geri çekti. DEM Parti ile işbirliği üzerine Ahmet Özer'i çıkardı. Peki Esenyurt ittifakı oy kullanma tavrını etkileyecek mi? Ankete katılanların yüzde 48.9'u etkilemez diyor. Sandığa gitmem diyenlerin oranı ise yüzde 17.7. Sandığa gider ve partime oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 16.1 CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy veririm diyenlerin oranı yüzde 10.5. Fikrim yok diyenler de yüzde 6.7 çıkıyor.

İKNA ETMELİLER

CHP Esenyurt'u kazanmak istiyorsa sandığa gitmem diyen yüzde 16.1'lik kesimi AK Parti ise seçimi alabilmek için CHP ve DEM Parti karşısındaki en güçlü adaya oy vereceğini söyleyen yüzde 10.5'lik seçmeni ikna etmek durumunda.