07 Mart 2024, Perşembe
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Kirli İttifak oyunu patladı! CHP'li Burcu Köksal terör partisi DEM'e kapıları kapattı | Özgür Özel tutuştu: “Sürçü lisan yaşandı”
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP ve terör partisi DEM'in "Kent Uzlaşısı" adı altındaki kirli ittifakına şahit oluyor. Her seferinde CHP saman altından su yürütmeye kalkarak seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışsa da CHP ve DEM'in kirli ortaklığı Sancaktepe mitinginde bir kez daha kanıtlanmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'dan bomba bir açıklama geldi. Köksal, yaptığı açıklamada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP lideri Özgür Özel tutuşarak “Sürçü lisan yaşandı” dese de Köksal, sözlerinin arkasında olduğunun altını çizdi.