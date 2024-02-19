19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP, DEM tuttu! Örtülüden açığa geçen ittifakın yeni adı ‘kent uzlaşısı’ oldu

CHP, DEM tuttu! Örtülüden açığa geçen ittifakın yeni adı ‘kent uzlaşısı’ oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.02.2024
ABONE OL
CHP, DEM tuttu! Örtülüden açığa geçen ittifakın yeni adı ‘kent uzlaşısı’ oldu

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı 'yalan restleşmelere' rağmen büyük bir hızla devam ediyor. 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. Uzman isimler iki partinin maskelerine sığınıp oluşturdukları ittifak hakkında ki gelişmeleri ve değerlendirmeleri A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıkladılar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA