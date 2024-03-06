Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum dev projelerini tek tek anlattı

"GAZZE'DE MAZLUMLAR SEVİNECEK" SÖZÜ

Dün bizi Gazze-Filistin üzerinden eleştiren belediye başkanı, bugün TIR dorsesinin arkasında poz veriyor. Bu pozdan ötürü kendisini tebrik ediyorum. İyi poz vermesini biliyor. Ucunda Gazze'ye iyilik dokunacak her işin arkasındayız. 1485'te inşa edilen bir medreseye gittim. İstanbul'un geçmişine baktığınızda birçok medeniyetin burada yaşadığını görürsünüz. İstanbul'da Üsküdar'da başka bir medeniyet var. Eyüpsultan sizi İstanbul'un manevi muhafızı olarak karşılar. İstanbul'un 39 ilçesinin bir kimliği ve kültürü vardır. Burada birçok medeniyetin uyum içinde yaşadığı bir anlayış var. İstanbul sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şehir değil, dünyanın başkenti diye tarif edilen bir şehirdir.

Biz sessiz kalacaksak kişiliğimizi, kimliğimizi kaybedeceğiz. Bizi biz yapan değerleri unutamayız. Biz her zaman mazluma el uzatan bir millet olduk. İBB bizim söylemimiz üzerine bir TIR gönderiyorsa bu yanlış olamaz. Bunu siyasi bir malzeme haline getirmek yanlıştır. Yanlış olan TIR'ın dorsesinin önünde poz vermektir.

İBB'nin Gazze için bir mücadele verdiğini gördünüz mü? Sadece Gazze değil, Ukrayna da var. Şurada bir araya gelsek de hep birlikte bir TIR yollasak. Şimdiye kadar neden yapmadılar? Deprem bölgesine gidiyorsunuz, "biz bu konutları yapacağız" diyoruz "biz bedava yapacağız" diyorlar. Yap, tutan mı var? Niye yapmadılar?