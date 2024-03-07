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Gelibolu’da polis oturma izni olmayan 4 kaçak göçmen yakaladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Gelibolu’da polis oturma izni olmayan 4 kaçak göçmen yakaladı!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis oturma olmayan 4 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Ayvacık ilçesinde Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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