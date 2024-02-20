Talimat Kandil'den! DEM Parti ile CHP arasındaki kirli ittifak oyunu tescillendi
Türkiye 31 Mart günü yerel seçimler için gün sayıyor. Partilerin aday listelerini teslim süresi, bugün saat 17.00’de sona ererken aday listeleri İl Seçim Kurullarına teslim edildi. Terör partisi DEM ile CHP arasındaki kirli ittifak tekrar tescillenerek gözler önüne serildi. 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. 20'ye yakın DEM Partili CHP listelerinden seçime girerek İBB Meclis Üyesi yapılacak. "Ortak liste" ile Esenyurt'ta istediğini alan DEM, İstanbul'da "örtülü" şekilde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek verecek.
Türkiye, yerel seçimlere giderken ortaya konan kirli ittifaklar tekrar gün yüzüne çıktı.
ADAY LİSTELERİ İL SEÇİM KURULLARINA TESLİM EDİLDİ
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini saat 17.00 itibarıyla il seçim kurullarına teslim etti.
TERÖR PARTİSİ DEM'DEN "ADAY LİSTESİ" BİLMECESİ
Aday listeleri teslim edilirken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den yine gündemi meşgul eden bir hamle gerçekleşti. DEM Parti'nin İstanbul'daki aday listelerini İl Seçim Kurulu'na son dakikalarda teslim etmesi "Başvurular kabul edilmedi mi?" sorularını da beraberinde getirdi.
SON 5 DAKİKA KALA LİSTELERİN TESLİM EDİLDİĞİ VE ONAYLANDIĞI AÇIKLANDI
DEM Parti'nin CHP ile ittifakında yeni bir koz olarak da bu sürecin yaşanmasına neden olduğu düşünüldü. Öte yandan YSK'dan gelen son açıklamada DEM Parti'nin aday listelerinin saat 16.55'te teslim edildiği ve onaylandığı açıklandı.
'KENT UZLAŞISI'NDA KİRLİ PAZARLIK
DEM Parti ve CHP arasındaki pazarlık da son dakikaya kadar sürdü. Bu süreçte DEM Parti istediğini aldı ve CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta adayını geri çekmesini sağladı.
İki parti arasında bir süredir yürütülen "kent uzlaşısı" kapsamındaki görüşmeler sonucunda CHP, İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylarını değiştirdi. Esenyurt'ta Ali Gökmen'in, Güngören'de ise Temel Akkoçlar'ın adaylığı geri çekildi. Esenyurt'ta Prof. Dr. Ahmet Özer yeni aday olurken, Güngören'de Yüksel Yalçın aday olarak duyuruldu.
CHP'NİN DEM DESTEKLİ ADAYINDAN SKANDAL AÇIKLAMA
DEM destekli CHP adayı Ahmet Özer'in, yakın zamanda söylediği sözler de tekrar gündem oldu. Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır" ifadesini kullanmıştı. Özer, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat'ta uzlaşıyı kamuoyuna duyurmuş, "Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlendi" demişti.
TALİMAT KANDİL'DEN
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.
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