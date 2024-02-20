Talimat Kandil’den! DEM Parti ile CHP arasındaki kirli ittifak oyunu tescillendi

TERÖR PARTİSİ DEM'DEN "ADAY LİSTESİ" BİLMECESİ

Aday listeleri teslim edilirken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den yine gündemi meşgul eden bir hamle gerçekleşti. DEM Parti'nin İstanbul'daki aday listelerini İl Seçim Kurulu'na son dakikalarda teslim etmesi "Başvurular kabul edilmedi mi?" sorularını da beraberinde getirdi.

SON 5 DAKİKA KALA LİSTELERİN TESLİM EDİLDİĞİ VE ONAYLANDIĞI AÇIKLANDI



DEM Parti'nin CHP ile ittifakında yeni bir koz olarak da bu sürecin yaşanmasına neden olduğu düşünüldü. Öte yandan YSK'dan gelen son açıklamada DEM Parti'nin aday listelerinin saat 16.55'te teslim edildiği ve onaylandığı açıklandı.