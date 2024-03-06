MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek öldürüldü....

İŞTE HAİN TERÖRİSTİN GEÇMİŞİ



"Şevger Azad Aras" kod adlı terörist Hüsnü Kümek, 1999 yılında PKK'ya katıldı. 2002-2003 arasında "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde özel kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı. Bir dönem "Cuma" kod adlı Cemil Bayık'ın özel korumalığını yaptı. NLP ile sözde Başkanlık Konseyi arasındaki irtibattan sorumlu olarak Cemil Bayık'a bağlı kurye faaliyetleri gerçekleştirdi. Bayık'ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından biri olarak tanınan Kümek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunuyordu.