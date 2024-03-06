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Son dakika | Terörün mağara ve sığınaklarına "BOZDOĞAN-8" operasyonu

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Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Son dakika | Terörün mağara ve sığınaklarına BOZDOĞAN-8 operasyonu

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi.

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