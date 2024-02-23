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CHP fondaşı Sözcü'nün hedefi yeniden Togg! Rakamlara da mı bakmıyorsunuz? Gereksiz yatırım çıkışı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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CHP fondaşı Sözcü’nün hedefi yeniden Togg! Rakamlara da mı bakmıyorsunuz? Gereksiz yatırım çıkışı...

Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan ve yollara çıkan Togg bir kez daha CHP yandaşı medyanın hedefi oldu. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü'nün yazarlarından Murat Muratoğlu katıldığı canlı yayında "TOGG kadar gereksiz bir yatırım olamaz. Hiçbir zaman kar edemez" diyerek Togg üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Ancak resmi rakamlar Togg'un Türkiye'de elektrikli araç satışında zirvede olduğunu gösteriyor. İşte detaylar...

Türkiye yerli ve milli otomobili Togg'u üretirken bu gurur projesi vatandaşta da büyük karşılık buldu. Türkiye'de binlerce elektrikli araç satın alan vatandaş Togg'u tercih etti.

TOGG İLK SIRADA, ALMAN MARKALARI TAKİPTE

ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi.

Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.

Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.

Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, Mercedes-Benz EQB ise en fazla satılan beşinci model oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE YATIRIM ARTACAK"

Togg'un geleceğine yönelilk konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiper ölçekte veri merkezleri, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemleri alanlarında lider teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz. Yatırım teşvik sistemimizi revize ederek, büyük ölçekli yatırımlarla arz güvenliğini sağlayacak, yüksek teknolojiye yönelik yatırımları artıracak, böylece cari açığın azaltılması ve fiyat istikrarı hedefine daha fazla katkı vereceğiz." diye konuştu.

MUHALEFETİN HAZIMSIZLIĞI BİTMİYOR

Türkiye yerli ve milli projeler konusunda yeni adımlar atsa da CHP yandaşı kanalların projelere yönelik hazımsızlığı sürüyor. Türkiye'nin gururu olan Togg'u eleştirmek için sıraya giren CHP fondaşı kanallar yine yerli ve milli projeye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"TOGG GEREKSİZ BİR YATIRIM"

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu "Togg kadar gereksiz bir yatırım olamaz. Togg hiçbir zaman kar edemeyecek. Bedavadan reklamını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

SİSTEMATİK OLARAK SALDIRIYORLAR
Hatırlanacağı üzere CHP, TOGG'un üretim ve banttan inme aşamasında kurumsal ve sistematik bir biçimde yerli otomobili hedef almış, "Yapamazlar, yapsalar da satamazlar" şeklinde propagandalar yürütmüştü.

KAAN'I DA ES GEÇTİLER

Geride bıraktığımız günlerde yerli milli muharip uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünya KAAN'ı konuşurken, Türkiye'nin tarihi hamlesini hazmedemeyen CHP fondaşı gazeteler ilk sayfalarında KAAN'a yer vermedi.

CHP yandaşı Yılmaz Özdil Togg’u hedef aldı!
CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede

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