Bakan Fidan'dan G20 Toplantısı'nda ateşkes çağrısı: Gazze'deki vahşet bir an önce durdurulmalı | Önce ABD'li sonra Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu ve G20'yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı. Öte yandan Bakan Fidan zirve kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dahil birçok ülkenin temsilcisiyle bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.
Fidan, yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası toplumu ve G20'yi, ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı.
Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığını hatırlatarak, Türkiye'nin, tarafların diplomasiye dönerek müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmalarını umduğunu ve bu yöndeki girişimlerini devam ettireceğini aktardı.
DİPLOMASİ ZİRVESİ!
Uluslararası toplumun küresel eşitsizlik ve adaletsizlik, ekonomik kırılganlıklar, çevresel sorunlar ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerin getirdiği birçok sınamayla da karşı karşıya olduğunu belirten Fidan, küresel diplomasi ve G20'nin tüm kriz alanlarında ortak inisiyatif geliştirmesinin önemine dikkati çekti.
Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Krizlerin Önlenmesinde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasında olduğu gibi, tüm tarafları küresel barış ve güvenlik için çalışmaya davet etti.
BAKAN FİDAN MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'deki durumu ve insani yardım ulaştırılması için alınması gereken tedbirleri ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bir araya geldi.
Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ı ziyareti sırasında imzalanan ortak bildiri doğrultusunda ilişkilerin daha da ilerletilmesi için atılacak adımlar ele alındı.
Gazze'deki durum konusunda siyasi alanda yapılabileceklerin ve daha fazla insani yardım ulaştırılması için alınması gereken tedbirlerin ele alındığı görüşmede, bölgesel konular ve Libya'daki süreç de gündeme geldi.
Şukri'nin 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na katılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek Gazze Paneli'ne iştirak etmesi de öngörülüyor.
KRİTİK GÖRÜŞME
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
ALMAN VE BOLİVYALI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa ile görüştü.
Fidan ile Baerbock görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan vahşetin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek somut adımlara yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
Fidan ile Sosa arasındaki görüşmede de özellikle savunma sanayisi, sağlık ve kültür alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kalındı ve ikili ticareti artıracak adımlar değerlendirildi.
Gazze'de yaşanan trajedi konusu başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, La Paz'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar da konuşuldu.
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