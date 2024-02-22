Bakan Fidan’dan G20 Toplantısı’nda ateşkes çağrısı: Gazze’deki vahşet bir an önce durdurulmalı | Önce ABD’li sonra Rus mevkidaşı ile görüştü

Fidan, yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası toplumu ve G20'yi, ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı.

Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığını hatırlatarak, Türkiye'nin, tarafların diplomasiye dönerek müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmalarını umduğunu ve bu yöndeki girişimlerini devam ettireceğini aktardı.