Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok sergi açılışına katıldı: Uluslararası bir sanat galerisini başkentimize kazandıracağız

"MAL VARLIĞIMIZI DÜZENLİ OLARAK VERİYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıkladığı hatırlatılarak, kendisinin de beyanda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine, "Biliyorsunuz mal varlığımızı zaten düzenli olarak veriyoruz. Ama herkes gerçek mal varlığını söylesin. Samimi olacak herkes. Sağdan soldan hiçbir şey dolandırmayacak. Gerçek mal varlığını söyleyecek, söylemeli." diye konuştu.