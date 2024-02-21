Tarihi gün: Milli uçak KAAN gökyüzünde

Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Bu tayyare göklerde çok büyük zaferler kazanacak." dedi.

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