21 Şubat 2024, Çarşamba
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KAAN’ın özellikleri neler? İşte KAAN’ın ilk uçuş görüntüleri
Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.