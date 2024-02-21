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KAAN gökyüzüyle buluştu! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 13:37
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü. Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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