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Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN gökyüzünde! İlk uçuşunu Ankara semalarında başarıyla tamamladı...

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Giriş: 21.02.2024 09:56
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.
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