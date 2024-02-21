Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN gökyüzünde! İlk uçuşunu Ankara semalarında başarıyla tamamladı...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted havalimanından kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.