Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Son dakika haberi… Milli Muharip Uçak KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu yaptı. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN