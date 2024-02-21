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5 ilde DEAŞ operasyonu! 47 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2024
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5 ilde DEAŞ operasyonu! 47 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak "Bozdoğan-6" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 47 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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