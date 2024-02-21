CHP medyasından Lütfü Savaş isyanı: Genel merkez yenildi değişim iddiaları kağıt üzerinde kaldı...

"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"

Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik." dedi.

Hatta CHP'nin tüm illerin adaylarını tanıttığı toplantıya son anda davet edilmeyen Lütfü Savaş salona gitmeme kararı alırken gelişmelerden dolayı son derece rahatsız oldu.