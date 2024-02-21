CHP medyasından Lütfü Savaş isyanı: Genel merkez yenildi değişim iddiaları kağıt üzerinde kaldı...
Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken CHP'de aylardır süren Hatay krizi Lütfü Savaş'ın adaylığının açıklanmasıyla birlikte şimdilik noktalanmış gözüküyor. Ancak süreç içerisinde Lütfü Savaş genel merkeze bağımsız aday olma resti çekerken Özgür Özel bu reste karşılık otoritesini koruyamayarak boyun eğmek zorunda kaldı. Bu durum CHP medyasında da tepkilere neden olurken CHP yönetiminin yenildiği ve partideki değişim iddialarının kağıt üzerinde kaldığı yazıldı. İşte detaylar...
Hatay özelinde özellikle deprem döneminde yaşanan Lütfü Savaş krizi aylardır sürerken büyük tartışmaların ardından Savaş yeniden CHP'nin adayı olarak ilan edildi.
GELEN TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM ATTILAR AMA...
Savaş'ın deprem dönemindeki tavırları nedeniyle Hatay sokaklarında protesto edilirken bu tepkiler sonrası CHP'de Özgür Özel dahil çok sayıda yetkili isim yükselen isyanı değerlendireceklerini ve Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceğini ifade etmişti.
"ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"
Özel Savaş'ın hatasız olmadığını söylerken "Eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik." dedi.
Hatta CHP'nin tüm illerin adaylarını tanıttığı toplantıya son anda davet edilmeyen Lütfü Savaş salona gitmeme kararı alırken gelişmelerden dolayı son derece rahatsız oldu.
NAZAN SAVAŞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nazan Savaş, "Yolumuza devam ediyoruz. HATAY" ifadelerini kullandı.
BAĞIMSIZ ADAYLIK RESTİ
CHP yönetiminin kendisini aday göstermeme ihtimaline karşı rest çeken Savaş anketlerde önde olduğunu iddia ederek "Aday yapmazsanız ben de bağımsız aday olurum" restini genel merkeze çekti.
PARTİDE OTORİTE EKSİKLİĞİ
Bu tehdide boyun eğen Özgür Özel ise Savaş'ı yeniden aday göstererek partide otorite eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
"YENİ CHP'NİN YENİLGİSİ"
Nitekim Savaş'ın aday gösterilmesi CHP medyası tarafından da eleştirildi. CHP yandaşı BirGün yazarlarından Berkant Gültekin köşe yazısında Lütfü Savaş kararının yeni CHP'nin ilk yenilgisi olduğunu yazdı.
"DEĞİŞİM İDDİALARI KAĞIT ÜZERİNDE KALDI"
Gültekin ayrıca yazısında "CHP, yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay halkına farklı bir seçenek sunabilmeliydi. Değişim iddiası kağıt üstünde kaldı." ifadelerin kullandı.
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