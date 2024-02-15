Erzincan’da zamanla yarış! Toprak kayması sonrası 9 işçi aranıyor! Acı detayı işçinin yakını açıkladı: Eşyalarını almaya gitmişti...

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası zamana karşı verilen mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

KOMİSYON KARARI RESMİ GAZETE'DE

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Karara göre, 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.