Erzincan'da zamanla yarış! Toprak kayması sonrası 9 işçi aranıyor! Acı detayı işçinin yakını açıkladı: Eşyalarını almaya gitmişti...
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası 9 işçinin bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya işçilerin 5'inin konteynerde, 4'ünün ise araçlarda bulunduğunu ifade ederken olaya ilişkin 7 kişi de gözaltına alındı. Diğer yandan yaşanan facia hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Toprak altında kalan işçilerin yakınları ATV'ye konuşurken iki çocuk babası İbrahim Keklik'in yakını acı bir detayı paylaştı. Keklik'in bölüm değiştirdiğini ve madene eşyalarını almaya girdiği öğrenildi. Bölgeden yayın yapan ATV Haber muhabiri Özlem Aktay ise "İddiaya göre göçüğün nedeni bir çatlaktı. İki gün önce amirlerine çatlak olduğu haberi verdi. Şantiye şefi de yığıntı alana geldi ve toprak kayması yaşandı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası zamana karşı verilen mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
KOMİSYON KARARI RESMİ GAZETE'DE
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına karar verildi.
Karara göre, 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.
Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
5'İNİN KONTEYNERDE, 4'ÜNÜN ARAÇLARDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede, diğer şoförümüzün de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküpten bahsediyoruz toprak kaymasının, büyük kütlenin. Bu kütle içerisinde bir avantajımız var." ifadelerini kullandı.
SONDALAMA YÖNTEMİYLE İŞÇİLER ARANIYOR
Erzincan'daki enkaz altında bulunan 9 işçiye ulaşmak için ekiplerin arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında AFAD ekipleri tek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla 'sondalama' yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.
MADEN OCAĞI GÖRÜNTÜLENDİ
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi dronla görüntülendi.
Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede dün meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor. Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.
KAMYONLAR TOPRAK ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen, 9 kişinin kaybolduğu toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir araçtan çekilen görüntülerde, büyük bir toz bulutuyla birlikte toprağın yamaçtan aktığı görüldü.
Görüntülerde, tesise giden kara yolundaki hafriyat kamyonlarının son anda toprak altında kalmaktan kurtulduğu yer aldı. Toprağın aktığı alanın giderek genişlediği, hafriyat kamyonlarının geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
"AMİRLERE İKİ GÜN ÖNCE HABER VERİLDİ"
ATV Haber muhabiri Özlem Aktay "İddiaya göre göçüğün nedeni bir çatlaktı. İki gün önce amirlerine çatlak olduğu haberi verdi. Şantiye şefi de yığıntı alana geldi ve o göçük meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Alanda ekiplerin çalışması devam ederken dışarıda da kayıp 9 işçinin ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor. Ailelerin hepsi işçilerden gelecek umutlu haberi beklerken, ATV'ye konuştu.
"KIYAFETLERİNİ ALMAK İÇİN GİRMİŞTİ"
İki çocuk babası İbrahim Keklik'in yakını yaptığı açıklamada "Bölüm değiştirdi ve madene kıyafetlerini almak için gitmişti. Geçici olarak çalışacaktı" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...
- EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor
- Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'da çarşı pazar karışacak!
- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
- İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Şifasını görenler bırakamayacak! Zerdeçal, bal, limon... Bu reçeteyle bağışıklığınız zırh gibi olacak!
- Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024