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İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 15:21
Altın madenindeki heyelandan yeni görüntüler ortaya çıktı. Hafriyat kamyonları toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte saniye saniye o anlar…
İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
İliç’teki heyelan anından yeni görüntü! Toprak altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular
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