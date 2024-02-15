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TBMM'de Erzincan'daki toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 08:57
TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
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