Erzincan'da maden ocağında toprak kayması! Bakan Yerlikaya: 5 işçi konteynerde 4 işçi araçta

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, "Aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirirken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada, “Bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin kurtarılması. Bu madenin ilgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında Çevre Bakanlığı tarafından ilave izinlerini almıştır. En son denetim görevimiz geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılmış durumda.” dedi

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